"The Favourite": cinco cosas que no sabías de la película | FOTOS

"The Favourite", hace honor a su nombre y es una de las favoritas para ganar el premios a Mejor película en los próximos Oscar 2019. Esta película basada en la historia de la Reina Anne de Inglaterra llega a las carteleras de cine de nuestro país este jueves.

A principios del Siglo XVIII, mientras Inglaterra está en guerra con Francia, una frágil Reina Anne (Olivia Colman) ocupa el trono y su cercana amiga, Lady Sarah Churchill (Rachel Weisz), gobierna en su nombre mientras se atiende su mala salud.



En la "The Favourite" ("La favorita"), se narra la historia del ingreso de la sirvienta Abigail (Emma Stone) a la vida de la Reina Anne y Sarah Churchill.

Abigail ve la oportunidad de regresar a sus raíces aristocráticas al llevarse bien con ambas. La guerra consume mucho del tiempo de Sarah y Abigail la reemplaza para desempeñar el papel de compañera de la reina. Su amistad le da la oportunidad de cumplir sus ambiciones y no dejará que ninguna mujer, hombre o político interfiera en su camino.

Te contamos cinco cosas que probablemente no conocías sobre la película:

LA MENOS CONOCIDA

La reina Anne fue la monarca menos conocida de Inglaterra. No dejó herederos que continuara con su linaje, aunque del matrimonio con el príncipe protestante Jorge de Dinamarca, nacieron 19 bebes. Algunos de ellos muertos y solo uno sobrevivió más allá de los años. Éste no llegó a la mayoría de edad.



GUIÓN DE DOS DÉCADAS

"The Favourite" no es un proyecto reciente. Hace más de dos décadas se empezó a desarrollar el guión cinematográfico por Deborah Davis. Este guión pasó por varias manos y cambios, sin embargo, no se cambió la historia central sobre las tres mujeres que luchan para sobrevivir a través de traicionar a las demás. Fue en el 2009 que se sumaron al proyecto los productores Ed Guiney y Ceci Dempsey y eñ director Yorgos Lanthimos.

OLIVIA COLMAN, SIEMPRE REINA

La actriz Olivia Colman quien interpreta a la Reina Anne ya había trabajado con el director previamente en "The Lobster". En anteriores ocasiones, esta intérprete se puso en la piel de la reina Madre en "Hyde Park on the Hudson" y cómo la Reina Elizabeth II en la nueva temporada de "The Crown".



LA ARQUITECTURA

El palacio que se muestra en la película en realidad es Hatfield House, una finca jacobina en Hertfordshire, Inglaterra, en una parcela de tierra que ha sido un hogar para la realeza del siglo XV. Esta estructura fue construida en 1611 por Robert Cecil, el Primer Ministro del Rey James I.



DISEÑO DESDE CERO

Debido al apretado presupuesto de la producción, la diseñadora de vestuario, pelucas y maquillaje, Nadie Stacey tuvo que crear todo desde cero. Luego, fueron modificados o rediseñados sobre aviso según las necesidades del rodaje.