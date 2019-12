Aunque se trata del superhéroe más rápido de DC, el proceso de producción de la película de “The Flash” va algo lento. La cinta en solitario del Velocista Escarlata es una de las más esperadas, pero su futuro se volvió incierto luego de que pasara por varios directores y guionistas, incluso algunos fans temían que el proyecto nunca viera la luz.

Sin embargo, a mediados de agosto de 2019, Ezra Miller aprovechó una entrevista con W Korea para confirmar que la película sigue en pie. “Bueno, te diré lo que puedo contarte, porque están absolutamente confirmados. (Son) Fantastic Beasts 3 … La película Flash … Estoy haciendo más música con Sons of an Illustrious Father, la banda en la que estoy. Y también estoy haciendo música por mi cuenta”, dijo cuando le preguntaron sobre sus próximos proyectos.

Por su parte, Andy Muschietti, quien finalmente será el director de “The Flash”, reveló en una entrevista con Fandango que la cinta ofrece una hermosa historia humana. “Lo que me cautivó acerca de Flash es el drama humano que contiene. Los sentimientos y emociones humanas que juegan en el drama (de mismo). También va a ser divertido. No puedo prometer que habrá (elementos) de horror, realmente, pero es una hermosa historia humana”.

SINOPSIS DE LA PELÍCULA DE “THE FLASH”

Los rumores señalan que la película en solitario de “The Flash” seguirá la historia del cómic Flashpoint, pero por el momento no hay nada confirmado. En el arco argumental de Geoff Johns y Andy Kubert, el superhéroe vuelve en el tiempo para poder salvar a su madre que fue asesinada cuando él era un niño. Aunque lo logra, alterar el tiempo trae consecuencias desastrosas: se crea una línea atemporal alternativa que afectó a todos los superhéroes de DC.

Mientras Wonder Woman y Aquaman se convierten en dos guerreros que luchan por controlar la Tierra; Superman es el resultado de un experimento del Gobierno con graves problemas mentales; y el padre de Bruce Wayne, Thomas, se convierte en Batman cuando asesinan a su hijo y Martha Wayne se convierte en el Jóker. En tanto, en ese presente alternativo Barry Allen no tiene poderes.

"Lo que entienden los fanáticos cuando escuchan Flashpoint sería casi como escuchar una palabra como 'Crisis'. Comenzamos a comprender que nuestro precioso universo DC inevitablemente se romperá en pedazos a un tejido interminable de multiversalidad que induce dolor de cabeza. El DC Hyper-Extended Multiverse, como planeo llamarl”, dijo Miller a EW en 2017.

The Flashpoint (Foto: DC Comics)

TRÁILER DE PELÍCULA DE “THE FLASH”

Por ahora no hay tráiler de “The Flash” pero por lo visto en “Aquaman”, la nueva película de DC y Warner Bros. podría tener un tono más colorido y humorístico.

ACTORES Y PERSONAJES

Ezra Miller volverá a ponerse el característico traje rojo de Flash. La última vez que vimos a Miller como Barry Allen fue en “Justice League”, dirigida por Zack Snyder, con tareas de postproducción a cargo de Joss Whedon.

Según Variety, Billy Cudrup dará vida al padre de Barry, Henry Allen, como vimos al final de la anterior película. Además, el reparto seguramente incluya también a Gal Gadot.

El borrador anterior en el que trabajó Rick Famuyiwa incluyó a Ray Fisher como Vic Stone / Cyborg, posiblemente como una pieza importante de la película. ¿Continuará siendo así después de todos los cambios que sufrido el proyecto?

EQUIPO CREATIVO

Dirección: John Francis Daley, Jonathan Goldstein

Guion: Ezra Miller, Grant Morrison

Inicialmente, Seth Grahame-Smith (“Orgullo, prejuicio y zombis”) fue fichado como director de “The Flash”, pero solo duró solo unos meses, y luego de abandonar el proyecto por "diferencias creativas", Rick Famuyiwa se convirtió en su sustituto, aunque también dejó el proyecto meses después.

También se rumoreó la posible entrada de Robert Zemeckis, sin embargo, Warner Bros. confirmó a sus nuevos directores: John Francis Daley y Jonathan Goldstein, autores de “Spider-Man: Homecoming”, y directores de “Noche de Juegos”.

Ezra Miller volverá a interpretar Barry Allen (Foto: Warner Bros.)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA PELÍCULA DE “THE FLASH”?

Warner Bros. al fin anunció la fecha de estreno de “The Flash”. La película del velocista escarlata llegará a los cines el 21 de mayo de 2022. Cuatro años después del momento para el que estaba programada originalmente.