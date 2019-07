"The Irishman": fecha de estreno en Netflix, tráiler, sinopsis, personajes y todo sobre la película de Martin Scorsese

Basada en el libro ‘I Heard You Paint Houses’ de Charles Brandt, “The Irishman” es una película biográfica de gángsters estadounidense dirigida por Martin Scorsese y escrita por Steven Zaillian. La cinta que cuenta con reparto impresionante, conformado por Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Anna Paquin, Bobby Cannavale, Harvey Keitel, Ray Romano y Stephen Graham, narra la vida de Frank Sheeran, quien participó en la desaparición de su viejo amigo, Jimmy Hoffa.

Aunque inicialmente los derechos de este filme los tenían Paramount Pictures, decidió abandonar el proyecto debido al constante incremento del presupuesto. Pero, una vez más, Netflix apareció al rescate e inyecto más de 106 millones de euros.

Sobre la ligera controversia que rodea a la participación del gigante del streaming, el actor Robert De Niro comentó a Deadline: "Creo que es algo bueno, porque necesitamos el dinero para hacerlo bien y simplemente no era financiable de otra manera, no al menos de la manera tradicional que se venía haciendo en el mundo del cine hasta no hace mucho, si se quiere poner así”.

El rodaje de “The Irishman” fue más largo de lo habitual, empezó el 29 de agosto de 2017 en la Orchard Street de Manhattan y finalizó el 5 de marzo de 2018. Otra razón de la demora en este proyecto es que sus realizadores aseguran que hará historia en los efectos especiales.

Según contó en Venecia la diseñadora de vestuario, la ganadora de tres Oscars Sandy Powell, la película de Netflix "contará con una técnica de rejuvenecimiento tan impresionante que hará que 'El curioso caso de Benjamin Button' parezca un juego de niños".

Sobre este uso de la tecnología, De Niro le dijo a Deadline: "Primero estamos haciendo el material donde somos más jóvenes, y así ir pasando de década en década, de manera que lo último que haremos será lo que estará más cercano a nuestra edad real. Lo están intentando hacer de la mejor manera que saben, y la meta es conseguir algo especial que todo el mundo querría ver y ver la manera en que fue conseguido. Estoy realmente emocionado por ser parte de esta película, y con muchas ganas de seguir grabándola”.

SINOPSIS DE “THE IRISHMAN”

De acuerdo a la sinopsis oficial de “The Irishman” es "una saga épica sobre el crimen organizado en Estados Unidos durante la época de la postguerra, vista a través de los ojos del veterano de la Segunda Guerra Mundial, Frank Sheeran, un buscavidas y asesino a sueldo que trabajó junto a algunas de las figuras más notables del siglo XX.

A través de varias décadas, la película relata uno de los grandes misterios sin resolver de la historia americana, la desaparición del legendario Presidente del Sindicato, Jimmy Hoffa, y ofrece un viaje a través de los entresijos del crimen organizado: su funcionamiento interno, rivalidades y conexiones con las principales corrientes políticas".

“The Irishman es muchas cosas: rica, divertida, tensa, entretenida y, como todas las grandes películas, absolutamente singular”, explicó Kent Jones, el presidente del New York Film Festival. “Es el trabajo de maestros, hecho con un dominio del arte del cine que pocas veces había visto en mi vida, y se desarrolla en un nivel de sutileza e intimidad humana que realmente me ha dejado atónito. Todo lo que puedo decir es que en el momento en que terminó, mi reacción inmediata fue que quería verla entera de nuevo”.

TRÁILER DE “THE IRISHMAN”

ACTORES Y PERSONAJES

Robert De Niro como Frank ‘The Irishman’ Sheeran

Al Pacino como Jimmy Hoffa

Anna Paquin como Peggy Sheeran

Joe Pesci como Russell Bufalino

Bobby Cannavale como Felix ‘Skinny Razor’ DeTullio

Sebastian Maniscalco como Joe ‘Crazy Joe’ Gallo

Harvey Keitel como Angelo Bruno

Ray Romano como Bill Bufalino

Stephen Graham como Tony Provenzano

Jeremy Luke como Thomas Andretta

Joseph Russo como Stephen Andretta

Domenick Lombardozzi como Anthony Salerno

Kathrine Narducci como Carrie Bufalino

Gary Basaraba como Frank Fitzsimmons

Aleksa Palladino como Mary Sheeran

Jesse Plemons como Chuckie O'Brien

Jack Huston

EQUIPO CREATIVO

Dirección: Martin Scorsese

Producción: Martin Scorsese, Robert De Niro, Jane Rosenthal, Gaston Pavlovich, Emma Tillinger Koskoff

Guion: Steven Zaillian

Música: Seann Sara Sella

Fotografía: Rodrigo Prieto

Montaje: Thelma Schoonmaker

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “THE IRISHMAN”?

“The Irishman” aún no tiene fecha de estreno oficial en Netflix, pero se espera que llegue a fines de 2019. Además, el avance confirmó que la película también llegará a las salas de cine, pero según Robert De Niro, será un lanzamiento limitado.



"Hemos hablado de eso con Netflix. Van a hacer una presentación de nuestra película como debería ser, en un teatro, en ciertos lugares, la mejor sala de cine lugares que puede haber”, dijo el actor en el Festival de Cine de Marrakech en 2018.

"La forma en que lo resuelven es que, al principio, lo mostrarán en la pantalla grande, estamos hablando de los mejores escenarios y de lo que sucederá después de eso no estoy seguro", agregó.