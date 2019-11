Más de 70 años separan el nacimiento de los dos Sheeran más famosos del momento: el cantante Ed Sheeran y el mafioso Frank Sheeran. El primero por su meteórico ascenso en el mundo de la música desde inicios de esta década, mientras que el segundo por ser interpretado por Robert De Niro en la nueva obra maestra de Martin Scorsese, “The Irishman” (“El irlandés”).

¿Sheeran parientes?

Teniendo en cuenta que Sheeran no es un apellido muy común, no es inusual que las personas empezaran a preguntarse si el cantante de canciones como "Thinking Out Loud" estaba relacionado con el supuesto asesino de Jimmy Hoffa.

Esta teoría ganó fuerza luego de que fuera apoyada por el actor Stephen Graham, el mafioso Anthony Provenzano en la cinta de Scorsese, quien en una entrevista para el programa "The One Show" de BBC sostuvo que Ed le confesó su parentesco con el sicario de la mafia.

“Aparentemente están relacionados. Honestamente, lo juro por la vida de mi nana. Eso es lo que dijo Ed, él dijo que era un tío lejano”, aseguró Graham en una entrevista.

¿Quién era el ‘Irlandés’?

La mayoría de la historia de Frank Sheeran está descrita en el libro “I Heard You Paint Houses” (“Jimmy Hoffa: Caso Cerrado” en su título original en español, aunque las nuevas ediciones lo han traducido simplemente como “El irlandés”) y es contada por su propio protagonista en una serie de entrevistas con el investigador Charles Brandt antes de su muerte por cáncer en el 2003.

El hombre que sería conocido como 'el irlandés' por el crimen organizado nació en Filadelfia un 25 de octubre de 1920, en plena Gran Depresión. En 1941, cuando cumplió 21 años, Sheeran se enlistó en el Ejército de los Estados Unidos y sirvió 400 días en campañas por Europa y el norte de África.

Sobre su tiempo en las fuerzas armadas, Sheeran dijo lo siguiente: "Te acostumbras a la muerte. Te acostumbras a matar. Pierdes toda la habilidad moral que desarrollaste en tu vida de civil. Desarrollas una capa dura, como estar envuelto en plomo".

En 1945 se retira del ejército y regresa a Filadelfia, donde trabaja como conductor de un camión. Pero sus problemas con el dinero lo llevaron a que fuera reclutado por el jefe de la mafia Russell Bufalino (interpretado por Joe Pesci en "The Irishman") y empieza a trabajar para el cómo matón a sueldo.

Es en esta labor que Sheeran también conoce a Jimmy Hoffa (Al Pacino), un poderoso dirigente sindical con quien entabla una cercana relación, y cuya misteriosa desaparición en 1975 ha sido una de las grandes interrogantes de la historia de los Estados Unidos. Según lo que confesó Sheeran, él mató a Hoffa por órdenes de la familia de la mafia Bufalino luego de que el dirigente amenazara con revelar el involucramiento del crimen organizado con el asesinato del presidente John F. Kennedy, otro de los grandes misterios del siglo XX.

Ed y Frank

A pesar de que comparten apellidos, es poco probable que Ed Sheeran y Frank sean parientes, mucho menos un tío lejano como Stephen Graham aseguró en esa entrevista. Esto es debido a que según documentación encontrada por The Daily Mail tanto los padres como los abuelos de Frank nacieron en los Estados Unidos, mientras que el cantante es irlandés por padre y madre (aunque nació en Londres en 1991).

Esto significa que el más cercano punto de parentesco entre los dos Sheeran sería el bisabuelo de Frank, Thomas Sheeran Sr., lo que en el máximo grado haría a Frank y Ed primos en cuarto grado, aunque no hay ninguna prueba que corrobore esta relación.

Por su parte Ed Sheeran no ha hablado públicamente del tema, aunque sí comentó sobre la película en su cuenta de Twitter en 2011, mucho antes de que comenzara la filmación de la película.

“Robert De Niro interpreta a un alto mafioso irlandés en la nueva película una nueva película de Martin Scorsese. El gánster se llama Frank Sheeran. Es una historia verdadera”.

