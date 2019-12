El reconocido director Martin Scorsese pidió a los usuarios de Netflix el no ver su última épica, “The Irishman”, en la pantalla de sus celulares.

Con tres horas y media de duración, "The Irishman" cuenta la historia del sicario de la mafia Frank Sheeran durante seis décadas de su vida. La película cuenta con la actuación de leyendas de Hollywood como Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci.

"Yo sugeriría, que si quieres ver una de mis películas, o la mayoría de películas, que por favor, por favor no las veas en tu teléfono, por favor", dijo Scorsese en una entrevista para el programa "Popcorn With Peter Travers". El realizador dio como límite del tamaño aceptable de una pantalla un "iPad grande, tal vez".

"He hecho películas tanto para televisión, en términos del tamaño de la pantalla, y el cine. Nunca para un teléfono. Quisiera poder, ¡pero no se cómo! No lo entiendo. Pero habrá películas hechas para los teléfonos".

Vanity Fair nota que Scorsese no es el único realizador en despotricar contra quienes ven películas en su celular. El realizador David Lynch (“Eraserhead”) consideró que si ves la cinta de esta manera: “nunca en u trillón de años experimentarás el filme.”

Mientras tanto el director Spike Lee (“Malcolm X”, “Do the Right Thing”) resaltó que todo el esfuerzo para producir una película se pierde al verlo en una pantalla demasiado pequeña. “Me rompe el corazón”, dijo en una entrevista a Variety.