Parecía una combinación perfecta. Una adaptación para la pantalla grande de las series animadas más queridas de los últimos años, “Avatar, the Last Airbender” (conocida como “Avatar: la leyenda de Aang en hispanoamérica) a manos de uno de los directores más revolucionarios de los últimos tiempos, M. Night Shyamalan, la mente detrás de cintas como “The Sixth Sense” (1999) y “Unbreakable” (2000).

Creada por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, la serie original gira en torno a un mundo inspirado en varias culturas asiáticas, donde los habitantes de cuatro grandes naciones pueden manipular un elemento como el fuego, el viento, la tierra y el agua. Solo el Avatar, una figura mítica que reencarna a través de las generaciones, tiene el poder de dominar los cuatro elementos y asegurarse de mantener el balance en el mundo.

Anunciada en junio del 2007 por Paramount Pictures y estrenada a fines de junio del 2010, la película fue muy mal recibida y si bien recuperó su inversión inicial logrando US$320 millones en taquillas con un presupuesto de US$150 millones, terminó por matar los planes de continuarla como una trilogía.

¿Qué tan mal fue recibida la cinta? El agregador de críticas Rotten Tomatoes deja a “The Last Airbender” con un 5% de ‘frescura’, lo que significa que solo este porcentaje de la crítica especializada tuvo una opinión positiva de la cinta. Mientras tanto, la serie en la que está inspirada mantiene un 100% de ‘frescura’ en el mismo portal; una diferencia tan alta como las murallas de Ba Sing Se en la serie.

El filme también marcó el peor capítulo en la carrera del realizador, ya golpeado por el tibio recibimiento de sus anteriores cintas como "Signs" (2002), "Lady in the Water" (2006) y "The Happening" (2008). Después de la salida de "The Last Airbender" pasaría a dirigir "After Earth" (2013), cinta con el dudoso honor en ser la peor película protagonizada por la estrella Will Smith, antes de volver a ganar la simpatía de las audiencias y la crítica especializada como películas como "The Visit" (2015), "Split" (2016) y "Glass" (2019).

Pero volviendo a “The Last Airbender”, los problemas de esta película comenzaron mucho antes de su estreno, con una decisión tan controversial que volverían a los devotos fans de la franquicia en los peores enemigos de su adaptación: la elección del elenco.

INUSUALES ELECCIONES

Si bien el dibujo "Avatar, the Last Airbender" tomó de múltiples culturas sus inspiraciones para cada una de las naciones, hay claras influencias sobre qué cultura en el mundo real se basa cada una de las naciones. Las tribus del agua están basadas en culturas articas como los inuit, los nómadas del aire son análogos a los monjes tibetanos, mientras que el Reino de la Tierra está basado en la cultura china. Mientras tanto la Nación del Fuego es un poco más difícil de señalar, pero su cultura toma también de la arquitectura china, mientras que muestra una cultura imperialista parecida a la utilizada por Japón durante la Segunda Guerra Mundial.

Entre uno de las decisiones más criticadas de la serie estuvo el poner a actores blancos en papeles de minorías. A la izquierda Sokka y Katara en la serie original y a la derecha su versión cinematográfica con Jackson Rathbone y Nicola Peltz. (Fuente: Nickelodeon/Paramount Pictures)

Con esta rica combinación de culturas, se esperaba que la adaptación cinematográfica siguiera los mismos pasos, sobre todo tomando en cuenta que el mismo director había nacido en la India. Sin embargo, estas esperanzas fueron destrozadas en 2008 cuando se anunció el elenco de la cinta. Noah Ringer sería Aang, mientras que Nicola Peltz sería Katara y Jackson Rathbone haría de Sokka. Mientras tanto el actor hindú Dev Patel (“Slumdog Millionaire”) haría del antagonista de la cinta, el príncipe Zuko, rol por el cual expresaría su arrepentimiento posteriormente.

Esta decisión de utilizar a actores blancos para todos los personajes heroicos y elegir a actores asiáticos para el rol de los antagonistas comenzó una serie de protestas tanto dentro como fuera de los fanáticos de la industria, quienes concentraron sus esfuerzos con en el movimiento Racebending.com, que protesta el ‘blanqueamiento’ (whitewashing en inglés) de roles originalmente de minorías por actores blancos. Y a pesar de que es este error por el cual es más recordada esta cinta, esta no sería el único motivo de su fracaso.

MUCHO QUE CONTAR EN POCO TIEMPO

Adaptar un dibujo animado a la pantalla grande no es un trabajo fácil y por cada historia de relativo éxito como "Teenage Mutant Ninja Turtles" (1990) y "Space Jam" (1996), tenemos horrores como "Garfield" (2004) y "Jem and the Holograms" (2015). Pero el titánico esfuerzo que emprendió Shyamalan de adaptar los 20 capítulos de la primera temporada de "Avatar, the Last Airbender" en una película de 103 minutos sería loable si no hubiera fracasado tan espectacularmente.

Es así que si bien la cinta toca todos los momentos importantes de la primera temporada, lo hace de manera tan apresurada que apenas causan impacto en el espectador, robándole a sus personajes de la profundidad que tanto los cautivó en su formato original.

Quizás sea un poco injusto culpar a Shyamalan, quien inicialmente escribió un guion de una duración estimada de siete horas el cual, como en toda producción, sufrió los cortes que lo redujeron a una cinta de menos de dos horas, mientras que 30 minutos adicionales fueron cortados cuando Paramount decidió convertir la película a 3D a solo tres meses de su estreno. Sin embargo, comprimir el contenido de la primera temporada no fue el único de los cambios que realizó el director en su adaptación. Entre los más criticados estuvo el quitarle el humor a la cinta, decisión que afectó particularmente al personaje de Sokka, la mayor fuente de risas en el show original.

Este cambio es particularmente peculiar debido a que posteriormente Shyamalan ha defendido el fracaso de su cinta señalando que la misma estaba dirigida al público original de niños de “9 a 10 años”.

“Podrías hacerla de dos maneras: podrías hacerla para la misma audiencia, que es lo que hice, o podrías hacer la versión de ‘Transformer’ e incluir a Megan Fox”, dijo en una entrevista con IGN.

Siendo esta su lógica, ¿por qué quitar el humor que caracterizaba al show original, siendo este uno de sus aspectos más atractivos para los más pequeños?

Quizás estos pecados podrían dejados de lado si al menos la acción de la película fuera buena, cosa que lamentable no pasó. Contrastando con los rápidos y fluidos movimientos del dibujo animado, en el que cada movimiento causa un efecto o al menos se siente el impacto, en la versión cinematográfica el utilizar los elementos requiere de una coreografía completa antes de mostrar un efecto. Miremos este ejemplo.

Adicionalmente, el hecho que para manipular el fuego se requiera de una fuente externa realmente limita el peligro que pueden realizar la antagonista Nación del Fuego.

UN NUEVO COMIENZO

Afortunadamente para aquellos a los que la película de M. Night Shyamalan los dejó decepcionados, una nueva adaptación de la serie con miras a ser estrenada en Netflix está en desarrollo desde finales del 2018, con los creadores del dibujo original Dante DiMartino y Bryan Konietzko a la cabeza. Jeremy Zuckerman, compositor de la serie animada, también regresará para trabajar en el proyecto.

Netflix esta preparando una serie 'live-action' de "Avatar, the Last Airbender" a cargo de los creadores originales de la serie Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko. (Imagen: Netflix)

Si bien hasta el momento no hay fecha de estreno, más aún con la pandemia del COVID-19 paralizando la mayoría de proyectos, ni anuncios sobre el elenco, los realizadores han prometido un elenco "culturalmente apropiado, sin 'whitewashing'"

Mientras esperamos, usuarios de Netflix en Latinoamérica pueden ver las tres temporadas de la serie original y la película del 2010 en el servicio de streaming. Personalmente, yo me quedo con la primera.

VIDEO RECOMENDADO

“Amigas y rivales”: ¿por qué Joana Benedek se retiró de las telenovelas?

“Amigas y rivales”: ¿por qué Joana Benedek se retiró de las telenovelas?