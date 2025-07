El universo de ‘The Legend of Zelda’ se prepara para dar el salto definitivo a la gran pantalla. Nintendo confirmó esta semana los nombres de los actores que protagonizarán la esperada adaptación cinematográfica en formato live-action de una de sus franquicias más icónicas. Bo Braganson interpretará a la princesa Zelda, mientras que Benjamin Evan Ainsworth asumirá el papel del valiente héroe Link.

Braganson, actriz británica en ascenso con experiencia en series como Three Girls y proyectos de Disney, ha sido destacada por su capacidad para equilibrar sensibilidad y fuerza en pantalla. Ainsworth, conocido por su trabajo en The Haunting of Bly Manor, aportará al personaje de Link una profundidad emocional que ha sido aplaudida por los fanáticos desde el anuncio.

Bo Braganson será Zelda y Benjamin Evan Ainsworth dará vida a Link en la esperada adaptación. (Foto: Composición)

La dirección de la película estará a cargo de Wes Ball, conocido por Maze Runner, quien adelantó que su enfoque visual se inspira en la magia de Studio Ghibli, combinando lo épico con lo íntimo. La producción correrá a cargo del propio Miyamoto y de Avi Arad, exdirector creativo de Marvel y productor de múltiples películas basadas en cómics. Esta alianza refuerza las expectativas de que Zelda sea un proyecto cinematográfico ambicioso y fiel al material original.

El estreno, inicialmente previsto para 2026, fue pospuesto hasta mayo de 2027 para garantizar un resultado de alta calidad. Según los productores, este tiempo adicional permitirá afinar detalles técnicos y narrativos esenciales para reflejar con fidelidad el mundo de Hyrule y su rica mitología.

La película se perfila como la tercera gran apuesta de Nintendo en cine, tras los éxitos de Detective Pikachu y Super Mario Bros. La Película. En este caso, se trata de un proyecto aún más arriesgado por tratarse de una producción live-action con una base de fans exigente y un universo complejo.

Además, se ha confirmado que este filme será el inicio de una trilogía que buscará expandir el universo de Zelda en la gran pantalla. La historia promete capturar tanto las grandes aventuras como los momentos introspectivos que caracterizan al juego, así como la estética visual, la música inolvidable y el tono épico que ha hecho de la saga una leyenda entre generaciones de gamers.

A medida que se revelan más detalles del proyecto, la comunidad gamer continúa reaccionando con entusiasmo y altas expectativas. The Legend of Zelda tiene el potencial de marcar un antes y un después en las adaptaciones cinematográficas de videojuegos.