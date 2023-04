Prepárense para un ‘maravilloso’ tiempo con la salida del primer teaser tráiler de “The Marvel”, la película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) que reúne a las heroínas Captain Marvel (Brie Larson), Ms. Marvel (Iman Vellani) y Monica Rambeau (Teyonah Parris) en una sola película.

La cinta, dirigida por Nia DaCosta, saldrá el 10 de noviembre y servirá como secuela de “Captain Marvel” (2019), así como la serie de Disney+ “Ms. Marvel”. También continuará la historia de Monica Rambeau, personaje presentado como una niña en la primera aventura de Captain Marvel que vimos finalmente como una adulta en “WandaVision”.

El tráiler presenta más detalles del proyecto, incluyendo el misterio central de la trama: por alguna extraña razón las tres protagonistas intercambian de lugar cada vez que utilizan sus poderes, situación que las obligará a juntarse para resolver el misterio en una aventura intergaláctica.

El avance nos muestra el primer vistazo del villano, interpretado por la actriz Zawe Ashton. Si bien no se sabe exactamente qué personaje de los cómics está interpretando, el video la muestra rodeada de tropas Kree - una raza alienígena en conflicto con Captain Marvel - y utilizando un martillo muy parecido a Ronan the Accuser, antagonista de la primera película de “Guardians of the Galaxy”.

Otro personaje que parece que tendrá gran importancia es Nick Fury (Samuel L. Jackson), a quien vimos por última vez disfrutando de sus vacaciones en “Spider-Man: Far From Home”. Es un tiempo ocupado para Jackson dentro del UCM, ya que también protagonizará la serie “Secret Invasion” a salir el 21 de junio.

“The Marvel” será estrenada en los Estados Unidos el 10 de noviembre.