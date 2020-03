“The New Mutants”: película presentará la “bella historia de amor" entre Wolfsbane y Mirage | VIDEO

La última entrega de la franquicia de películas X-Men de Fox, “The New Mutants”, llegará a los cines el próximo 2 de abril. Josh Boone, director de la cinta, presentará una pareja LGBT que será interpretada por las actrices Maisie Williams (Rahne Sinclair/Wolfsbane) y Blu Hunt (Danielle Moonstar).

Sobre su papel, Williams reveló a EW: "Rahne y Dani tienen una conexión telepática en los cómics, por lo que solo queríamos extender eso en la película y ponerlo en la realidad. Si realmente pudieran entenderse en ese nivel, entonces probablemente terminarías enamorándote de esa persona”.

Josh Boone también contó que la nueva pareja de “The New Mutants” presentarán "una hermosa historia de amor” que será del agrado de todos sus seguidores de X-Men.

Maisie Williams aclaró que la historia no se centrará en la sexualidad de Wolfsbane y Mirage, ya que no tendrán una etiqueta. “No es realmente una historia sobre estos dos personajes que entienden su sexualidad”, indicó. “No se centra en eso y no necesariamente lo etiquetan. Nadie más lo hace tampoco y nadie realmente lo cuestiona”.

Como se recuerda, Disney cuenta con los derechos de los personajes de FOX desde marzo del 2019. Los X-Men y Los Cuatro Fantásticos ahora están en la parrilla de la empresa.