La película “The Novice”, que narra la historia de una universitaria LGTBI que se une al equipo de remo de su universidad, se impuso este jueves como la gran ganadora de la XX edición del Festival de Tribeca, que concluirá este fin de semana.

“The Novice” (La novata, en español), escrita y dirigida por Lauren Hadaway, se llevó tres galardones: el premio a mejor película de ficción, el premio a mejor actriz (Isabelle Furhan) y el de mejor fotografía, que recayó en Todd Martin.

El festival destacó la “feroz interpretación” de la actriz principal, Furhan, y la “dirección audaz” de Hadaway, que crean “una ventana visceral a un mundo despiadado”.

“Una cinematografía elegante y una banda sonora seductora completan la experiencia, evocando el romance y el peligro de enamorarse; la atracción, el drama y sus consecuencias”, apuntó el festival y agregó que el debut de Hadaway, basado en su experiencia personal como remera universitaria competitiva, “presagia una nueva voz audaz en la narrativa LGTBI”.

El premio a mejor actor recayó en Matthew Leone por su interpretación de un estafador de Nueva York en el largometraje “God’s Waiting Room”, dirigido por Tyler Riggs.

Como mejor guion el jurado escogió el de la comedia “Mark, Mary, and Some Other People”, escrita y dirigida por Hannah Marks y que narra la historia de una pareja de jóvenes que decide explorar los caminos de una relación sentimental abierta.

Mejor Documental

En la sección de largometraje documental, la cinta ganadora fue “Ascension”, dirigida por Jessica Kingdom y que explora “el sueño chino”, “la identidad de la China contemporánea en relación con su visión del consumismo, la innovación y la posición social”.

“La lente curiosa y observadora de la película ofrece una calidad hipnótica en sus imágenes y sumerge al espectador en las marcadas diferencias entre las clases sociales y cómo la lucha de la clase trabajadora se ponen al descubierto al tratar de realizar el sueño chino”, comenta el festival sobre la cinta.

Kingdom fue distinguida también con el premio a mejor directora novel.

En esta categoría también fueron premiados los documentales “The Kids” por su edición y “All Three Sons”, por la fotografía.

Mejor película extranjera

En el apartado de Narrativa Internacional, “Brighton 4th” -que cuenta la historia de un luchador georgiano que viaja a Brooklyn (Nueva York) para ayudar a su hermano con una deuda de juego- se impuso como el mejor largometraje extranjero de ficción.

La cinta, “una historia de supervivencia interpretada con sensibilidad y con dosis iguales de frivolidad y seriedad”, es resultado de una coproducción rusa-georgiana, está dirigida por Levan Koguashvili y protagonizada por Levan Tediashvili, que en la vida real compitió como luchador en los Juegos Olímpicos.

Tediashvil se llevó también el premio a mejor actor extranjero por su interpretación en “Brighton 4th”, cuyo guion -creado por Boris Frumin- fue elegido como el mejor guion internacional.

El premio a mejor actriz lo compartieron las artistas Bassant Ahmed y Basmala Elghaiesh por su trabajo en la película egipcia Souad, dirigida por Ayten Amin, y que se zambulle en la vida de una estudiante universitaria del Egipto profundo y su debate interno entre las expectativas puestas en ella por su educación tradicional en el seno una familia de clase media y sus relaciones sociales a través de internet.

