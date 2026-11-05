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Resumen

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“The Pitt” vs. “ER”: Creadores de las series seguirán en juicio por el parecido entre ambas. (Foto: John Wells Productions / Warner Bros. Television / Max / SKY Studios)
“The Pitt” vs. “ER”: Creadores de las series seguirán en juicio por el parecido entre ambas. (Foto: John Wells Productions / Warner Bros. Television / Max / SKY Studios)
Por Agencia EFE

Un tribunal de apelación ha decidido que se siga tramitando la demanda de la viuda del escritor y guionista Michael Crichton, creador de la serie “ER”, contra los creadores de “The Pitt”, porque asegura que el argumento de esta última está inspirado en la serie original de su marido.

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