"The Shape of Water", dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, ganó el sábado el premio a la mejor película del sindicato de productores de Estados Unidos (PGA). El galardón sitúa a la cinta fantástica en buena posición para los Oscar 2018 del mes de marzo.

La película de Del Toro, que también tiene 12 candidaturas a los premios Bafta, los Oscar británicos, obtuvo el máximo reconocimiento y galardonados como Jordan Peele y Ava DuVernay dieron elocuentes discursos ante una sala repleta de líderes de la industria del entretenimiento.



La ceremonia realizada en el Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills es seguida de cerca por su capacidad para predecir al eventual ganador del Oscar a la mejor película, pero la contienda por los premios de este año parece estar en segundo término ante los demás problemas que enfrenta la industria, como la crisis de representación y la violencia sexual.

El viernes el Sindicato de Directores ratificó los lineamientos para combatir el acoso sexual en la industria del entretenimiento, y todos desde DuVernay hasta la presidenta de Universal Donna Langley y el magnate televisivo Ryan Murphy hicieron mención de los tiempos de cambio y del trabajo que queda por hacer.

“Si queremos más filmes brillantes como ‘Get Out’... necesitamos contar con muchas perspectivas distintas incluyendo el mismo número de mujeres, personas de color, personas de todas las creencias y orientaciones sexuales, involucradas en todas las etapas de una cinta”, dijo Langley al aceptar el premio a la trayectoria — y resaltó que era apenas la tercera mujer en obtenerlo.

No fue la única ocasión en que “Get Out” recibió una mención especial, a pesar de no ganar el máximo premio. Peele también ganó el Premio Stanley Kramer.

Guillermo Del Toro no estuvo presente para aceptar el Premio Darryl F. Zanuck debido a los problemas de salud de su padre.

Su cinta compitió contra otras 10, incluyendo “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, que gozó de gran éxito en los Globos de Oro, “Lady Bird”, “Get Out”, “Dunkirk”, “The Post”, “Call Me By Your Name”, “The Big Sick”, “I, Tonya”, “Wonder Woman” y “Molly’s Game” — muchas de las cuales fueron presentadas por actores y directores presentes como Timothee Chalamet, Christopher Nolan, Margot Robbie, Patty Jenkins y Greta Gerwig.

Otros de los presentadores fueron Tom Hanks, Reese Witherspoon, Mary J. Blige, Gwyneth Paltrow, Kerry Washington y Morgan Freeman en una ceremonia en la que la cinta de Disney y Pixar “Coco” ganó mejor película animada” y el filme basado en la vida de Jane Goodall “Jane”, de Brett Morgen, fue reconocido como el mejor documental.

(Fuente: AFP/ AP)