"The Suicide Squad", actores: ¿dónde has visto antes al elenco de "Suicide Squad" 2?

"Suicide Squad" fue una película de Warner Bros. Pictures y la tercera entrega del plan que tenía DC Comics con su universo cinematográfico. A pesar de haber sido un éxito en taquilla por los increíbles números que acumuló la película, la verdad fue que ha sido una de las cintas más criticadas del cine de superhéroes de forma negativa.

Ante esto, la misma compañía ordenó que se hiciera un reinicio de la franquicia con James Gunn, que en su momento tenía un terrible problema con Disney por algunos tuits ofensivos que publicó en sus redes sociales hace muchos años. El contrato se hizo efectivo y comenzó a escribir el guión, pero ahora se sabe que también hará el papel de director en la película.

Con la dirección a cargo de Gunn, reconocido por su trabajo en "Guardianes de la Galaxia", este reboot de la película no solo contará con un nuevo guión sino también con nuevos rostros que participarán en algunos roles vistos en su predecesora.

Pero no solo eso. Durante meses se rumoreó que algunos actores presentes en la primera película volverían con su papel en la segunda, algo que finalmente el mismo James Gunn confirmó a través de un tuit con la frase "no se encariñen mucho con ninguno", dando a entender que muchos de esos actores morirían en la cinta.

El mismo director realizó una especie de preguntas y respuestas sobre este casting, agregando que no revelaría los roles de cada uno de ellos por lo menos en un buen tiempo. Admite que eventualmente alguien descubriría quien es quien en su película, pero también ha confesado que varios reportajes de la película son solo rumores y muy equivocados.

"Por ahora estoy simplemente centrado en HACER la mejor película que pueda, no promocionándola o compartiendo información de ella. Trabajar en Suicide Squad -una propiedad que he amado por muchos muchos años- es realmente un sueño hecho realidad," finalizó James Gunn en Twitter.

Si bien por ahora los fans no pueden saber qué roles tendrán los actores revelados por el director de la película, sí pueden conocer el trabajo de cada uno de ellos y descubrir el gran elenco que Gunn ha juntado para la nueva película de "The Suicide Squad".

Cabe resaltar que en esta lista se hará mención de los programas de televisión y películas más conocidas en donde estos actores han participado, mas no toda su filmografía que es muy extensa en algunos casos.

DAVID DASTMALCHIAN

DAVID DASTMALCHIAN (Foto: IMDB) DAVID DASTMALCHIAN (Foto: IMDB)

The Dark Knight (Thomas Schiff)

Prisioners (Bob Taylor)

Ant-Man (Kurt)

Ant-Man and the Wasp (Kurt)

​Blade Runner 2049 (Coco)

JOHN CENA

JOHN CENA (Foto: IMDB) JOHN CENA (Foto: IMDB)

The Marine (John Triton)

12 Rounds (Danny Fisher)

Trainwreck (Steve)

Ferdinand (Ferdinand)

Bumblebee (Agente Burns)

Blockers (Mitchell)

JAI COURTNEY

JAI COURTNEY (Foto: IMDB) JAI COURTNEY (Foto: IMDB)

Spartacus: Blood and Sand (Varro)

​A Good Day to Die Hard (John J. McClane Jr.)

I, Frankestein (Gideon)

Divergent (Eric)

Terminator Génesis (Kyle Reese)

JOAQUÍN COSÍO

JOAQUÍN COSÍO (Foto: IMDB) JOAQUÍN COSÍO (Foto: IMDB)

Matando Cabos (Rubén "Mascarita")

Arráncame la vida (Juan)

007: Quantum of Solace (General Medrano)

El Infierno (Cochiloco)

Pastorela (Chucho)

Los héroes del norte (Hassan)

Rambo V: Last Blood

NATHAN FILLION

NATHAN FILLION (Foto: IMDB) NATHAN FILLION (Foto: IMDB)

Castle (Richard Castle)

Firefly (Capitan Malcolm Reynolds)

Serenity (Capitán Malcolm Reynolds)

​Guardianes de la Galaxia (Prisionero monstruoso)

The Rookie (John Nolan)

JOEL KINNAMAN

JOEL KINNAMAN (Foto: IMDB) JOEL KINNAMAN (Foto: IMDB)

Johan Falk (Frank Wagner)

Easy Money (Johan "JW" Westlund)

The Killing (Stephen Holder)

Suicide Squad (Rick Flag)

House of Cards (Will Conway)

MAYLING NG

MAYLING NG (Foto: IMDB) MAYLING NG (Foto: IMDB)

Lady Bloodfight (Svietta)

Scorpion King: Book of Souls (Khensa)

Wonder Woman (Orana)

Bushido Battleground

FLULA BORG

FLULA BORG (Foto: IMDB) FLULA BORG (Foto: IMDB)

Pitch Perfect 2 (Pieter Kramer)

Curb Your Enthusiasm (Ernst)

The Good Place (Helmut Deutschermann)

​Archer (Ziegler)

Trolls World Tour (Dickory)

SEAN GUNN

SEAN GUNN (Foto: IMDB) SEAN GUNN (Foto: IMDB)

Super (Toby)

The Giant Mechanical Man (George)

Pearl Harbor

Po (Ben)

Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (Kraglin)

JUAN DIEGO BOTTO

JUAN DIEGO BOTTO (Foto: IMDB) JUAN DIEGO BOTTO (Foto: IMDB)

La Ciudad del Silencio

Todo lo que tú quieras

​Roma

Obaba

La Fiesta del Chivo



STORM REID

STORM REID (Foto: IMDB) STORM REID (Foto: IMDB)

12 Years a Slave (Emily)

The Summoning (Kendra)

Lea to the Rescue (Aki)

Don't Let Go (Ashley)

When They See Us (Lisa)

PETE DAVIDSON

PETE DAVIDSON (Foto: IMDB) PETE DAVIDSON (Foto: IMDB)

Saturday Night Live

Guy Code

Wild'n Out

Failosophy



TAIKA WAITITI

TAIKA WAITITI (Foto: IMDB) TAIKA WAITITI (Foto: IMDB)

Radiradirah

Green Lantern (Tom Kalmaku)

Thor: Ragnarok (Korg)

Avengers: Endgame (Korg)

Jojo Rabit (Adolf Hitler)

ALICE BRAGA

The Suicide Squad, actores: ¿dónde has visto antes al elenco de Suicide Squad 2? (Foto: IMDB) The Suicide Squad, actores: ¿dónde has visto antes al elenco de Suicide Squad 2? (Foto: IMDB)

Ciudad de Dios (Angélica)

Soy Leyenda (Anna Montez)

Depredadores (Isabelle)

La Cabaña (Sabiduría)

Queen of the South (Teresa Mendoza)

STEVE AGEE

STEVE AGEE (Foto: IMDB) STEVE AGEE (Foto: IMDB)

The Sarah Silverman Program (Steve Ned Myron III)

Maid of Heaven (Jack)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (Gef)

Brightburn (EJ)



TINASHE KAJESE

TINASHE KAJESE (Foto: IMDB) TINASHE KAJESE (Foto: IMDB)

Cold Case (Belinda Hutchins)

Powers (Staffer)

Valor (Mae Haskins / Mrs. Haskins)

The Inspectors (Sharice Lawrence)

DANIELA MELCHIOR

DANIELA MELCHIOR (Foto: IMDB) DANIELA MELCHIOR (Foto: IMDB)

The Black Book (La Niña)

​Parque Mayer (Deolinda)

A Herdeira (Ariana Franco)

Valor da Vida (Camilla y Isabel Vasconcellos)

PETER CAPALDI

PETER CAPALDI (Foto: IMDB) PETER CAPALDI (Foto: IMDB)

Doctor Who (Duodécimo Doctor)

The Thick of it (Malcolm Tucker)

In the Loop (Malcolm Tucker)

Franz Kafka's It's a Wonderful Life

​Christopher Robin (Rabbit)

JENNIFER HOLLAND

JENNIFER HOLLAND (Foto: IMDB) JENNIFER HOLLAND (Foto: IMDB)

Drake y Josh

​American Pie 7 (Ashley)

Bones (Nicole Twist)

Supah Ninjas (Mélanie)

The Glades (Ashley Collins)

VIOLA DAVIS

VIOLA DAVIS (Foto: IMDB) VIOLA DAVIS (Foto: IMDB)

Antwone Fisher (Eva May)

Solaris (Gordon)

La Duda (Sra. Miller)

Knight and Day (Directora George)

Fences (Rose Maxson)

Suicide Squad (Amanda Waller)

IDRIS ELBA

IDRIS ELBA (Foto: IMDB) IDRIS ELBA (Foto: IMDB)

The Wire (Russell "Stringer" Bell)

Luther (John Luther)

Thor (Heimdall)

Thor: Ragnarok (Heimdall)

​Avengers: Infinity War (Heimdall)

Hobbs & Shawn (Brixton)

MARGOT ROBBIE

MARGOT ROBBIE (Foto: IMDB) MARGOT ROBBIE (Foto: IMDB)

El Lobo de Wall Street (Naomi Lapaglia)

Neighbours (Donna Freedman)

La Leyenda de Tarzán (Jane Porter)

Suicide Squad (Harley Quinn)

MICHAEL ROOKER

MICHAEL ROOKER (Foto: IMDB) MICHAEL ROOKER (Foto: IMDB)

The Walking Dead (Merle Dixon)

Guardianes de la Galaxia (Yondu Udonta)

Guardianes de la Galaxia 2 (Yondu Udonta)

Call of Duty: Black Ops 2 (Mike Harper)



FECHA DE ESTRENO DE "THE SUICIDE SQUAD"

El 30 de enero de 2019, Warner Bros. anunció formalmente que "Suicide Squad 2", que se titularía finalmente "The Suicide Squad", será estrenada el 6 de agosto de 2021.

Originalmente se había previsto que las grabaciones de la película comenzaran en marzo pasado, pero, según Geeks Worldwide, ahora están programadas para empezar el 23 septiembre de 2019, con sede en Atlanta, Georgia. El rodaje finalizaría el 31 de enero de 2020.



Solo después de terminar "The Suicide Squad", Gunn se entregará de lleno al desarrollo de "Guardians of the Galaxy Vol. 3", que sería programada para la Fase 5 del MCU.



Además de "The Suicide Squad", DC estrenará "Joker" el 4 de octubre de 2019; "Birds of Prey", el 7 de febrero de 2020; "Wonder Woman 1984", el 5 de junio de 2020; y "The Batman", el 25 de junio de 2021.