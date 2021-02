Conforme a los criterios de Saber más

Distribuida por Netflix, y nominada a cinco Golden Globes, “El juicio de los 7 de Chicago” es la segunda película dirigida por Aaron Sorkin. A Sorkin lo conocemos, sobre todo, como un reconocido guionista —ganó un Oscar en este apartado con “La red social” (David Fincher, 2010)—, y por su debut en la dirección con “Molly’s Game” (2017), cinta bastante discreta sobre una deportista convertida en organizadora ilegal de juegos de póker.

En este su segundo largo —del que también es autor del guion—, tenemos una especie de compendio de sus habilidades para tener enganchado al espectador durante todo el metraje. Sorkin, que es en esencia un eficiente narrador, ficcionaliza el caso real del juicio que tuvo lugar en Chicago, en 1969, donde la fiscalía acusa a siete líderes sociales que organizan marchas de protesta contra la Guerra de Vietnam.

Se trata de una historia que tiene de todo: protagonistas de divertidos contrastes —el joven intelectual Tom Hayden (Eddie Redmayne), los hippies estrafalarios e irreverentes Abbie Hoffman (Sacha Baron Cohen) y Jerry Rubin (Jeremy Strong), el pacifista anticuado y atildado David Dellinger (John Carroll Lynch)—, y, sobre todo, un conjunto de intrigas que hacen del juicio una montaña rusa de emociones y sorpresas.

Con este filme, Sorkin logra, felizmente, superar la timorata y anodina puesta en escena de “Molly´s Game”. En cambio, consigue un aplicado uso de cámaras en movimiento, más un montaje sincopado que entrelaza, a partir del juicio, una serie de flash-backs que dan cuenta de lo que pasó realmente en las protestas que se organizaron en los alrededores de la Convención del Partido Demócrata de 1968.

Lo que le interesa a Sorkin es analizar los hechos que han sumido a diferentes individuos en actos de dudosa calificación, los que son puestos bajo la lupa de la ley. Ese es precisamente el caso de “La red social”, en el fondo una cinta con una estructura similar a la de “El juicio a los 7 de Chicago”. No obstante, lo que en la película de Fincher es una odisea casi siniestra, lo de Sorkin se queda en un alegato bastante simple.

Hay poco misterio en esta historia que termina por caricaturizar a sus héroes —de lo que se salva un poco el abogado William Kunstler, bien interpretado por Mark Rylance—, convertidos en idealistas casi infantiles, y que sabemos están predestinados a triunfar en su reclamo de inocencia. A ello contribuye el tono entre jocoso e irónico de unas imágenes nunca demasiado realistas, y más bien coloridas y glamorosas como un cuento edulcorado.

“El juicio de los 7…” abusa del recurso ilustrativo de las imágenes. Aquí, lo que vemos en flash-back es prueba salvífica siempre, o, en todo caso, prueba de la obvia culpabilidad de fiscales, policías y autoridades puestas por Nixon. Felizmente, uno de los villanos que aporta una inusitada complejidad y matices, es, precisamente, el fiscal principal, siempre atribulado por su misión, a cargo de Joseph Gordon-Levitt.

Es verdad que el filme entretiene y, a la vez, señala los poderes que hacen peligrar los valores democráticos de EEUU. Sin embargo, el conjunto termina por ser algo ingenuo complaciente. Incluso, hasta grotesco en resoluciones demasiado vistas. Lo peor es el tramo final, con el uso de una música pomposa y sentimental que pretende conmover al espectador sin mayor convicción que la del efecto forzado. “El juicio…” es una de esas típicas películas amables y “políticamente correctas” de Hollywood, esas que terminan por ser recompensadas con nominaciones y premios que no se merecen.

Ficha Técnica

Título original: The Trial of the Chicago 7

Género: The Trial of the Chicago 7

País y año: EEUU, 2020

Director: EEUU, 2020

Actores: Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong, Mark Rylance.

Calificación: ★★ de un total de 5 estrellas