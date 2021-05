Conforme a los criterios de Saber más

Hay películas que se sostienen en pie, sobre todo, gracias a su actor o actriz principal. Esta puede ser una de ellas. El nombre de la actriz es Andra Day, quien interpreta nada menos que a Billie Holiday, la voz más asombrosa y mítica de la historia del jazz en Estados Unidos. Holiday también fue una de las artistas más atormentadas y sufrientes del siglo pasado. Algo de lo que da cuenta también la actuación de Day.

El guion, de Suzan Lori-Parks, se basa en el libro “Chasing The Scream”, una historia de la criminalización de la droga. Es así que la vida de Holiday se ilumina desde la obsesiva persecución emprendida por la División de Narcóticos del FBI. La verdadera razón de este asedio tendría que ver con la insistencia de Holiday en cantar “Strange Fruit”, polémica canción sobre el linchamiento de afroamericanos en el Sur de EEUU.

El filme, dirigido por Lee Daniels —que no cuenta con el favor de la crítica, con justa razón: es el autor de bodrios como “Precious” (2005)—, encaja dentro de la categoría de biopic académico y políticamente correcto, donde se cuenta una vida de sufrimiento en los márgenes de una injusta discriminación, y se lucen los valores de producción como la ambientación de época, en este caso los circuitos de jazz de los años treinta del siglo XX.

Hay muchos elementos típicos de los biopics a los que Hollywood nos tiene acostumbrados. Por ejemplo, los flash-backs ilustrativos de la niñez pobre y violenta, los encuadres aberrantes de cámara, que dan cuenta del abuso de drogas o alcohol. Algo de eso se encuentra también en “Ray” (2004) o en “La vie en rose” (2007), por ejemplo. Además, estos filmes también contaban con actuaciones memorables y “oscarizables”.

No obstante, quizá la actuación de Andra Day es más sutil que la de Jamie Foxx o Marion Cotillard. Day, también cantante, no solo sabe dar el estilo vocal, tan difícil, de Holiday. Sobre todo, impresiona la forma de configurar a una mujer de carácter fuerte, hosca y dulce, dura y frágil, una composición que conjuga aspectos aparentemente irreconciliables, pero que con esta interpretación se hacen naturales y conmovedores.

Otro valor del filme, con más mérito del director, tiene que ver con la manera en que se ha tratado el tema de las adicciones de Billie. Lejos de verse desde un lado morboso o tremendista, el filme nos invita a conocer los problemas de las drogas desde la cotidianidad de una banda de jazz de la época. Allí están los mejores momentos, con el grupo de marginales que rodean a Holiday, una comparsa feliz en medio de su decadencia.

El ángulo sentimental, relacionado a las parejas de Holiday, tiene un tratamiento irregular. Un personaje interesante, aunque no del todo convincente, es el del agente federal afroamericano, Jimmy Fletcher (Trevante Rhodes): primero, un infiltrado, con el fin de apresar a Holiday por tenencia de drogas ilegales; luego, un atribulado y reflexivo agente que comienza a entender la trascendencia social del arte de la diva.

“Estados Unidos vs. Billie Holiday” es un filme no muy original, pero regala algunas visiones delicadas y desgarradas. Es cierto que los agentes federales están vistos de formas esquemáticas, con el enfoque racista explícito y nada novedoso, y que las subtramas románticas son débiles. Pero el filme nunca es del todo concesivo, y no pretende dulcificar ningún aspecto de la cantante de “Strange Fruit”. Es más, se trata de un retrato inspirado de la amargura que Holiday sobrellevó con una extraña vitalidad, fuerza y dignidad en medio de su progresiva debacle. Una película imperfecta, pero que merece verse.

Ficha Técnica

Título original: The United States vs. Billie Holiday

Género: Drama, biografía

País y año: EEUU, 2021

Director: Lee Daniels

Actores: Andra Day, Trevante Rhodes, Natasha Lyonne, Garret Hedlund.

Calificación: ★★★