"Thor 4": ¿cómo Jane Foster se convierte en la portadora del Mjolnir en los cómics de Marvel?

Marvel Studios ha revelado el plan que tiene para los próximos años en su Universo Cinematográfico (mejor conocido como UCM o MCU por sus siglas en inglés) y entre sus principales películas está "Thor: Love and Thunder". No obstante, Thor no será el mismo de siempre, ya que en esta ocasión tomará su manto Jane Foster, interpretada por Natalie Portman.

¿Jane Foster será Thor en la cuarta entrega de la película? Para los recientes fanáticos de las películas, este anuncio ha sido una total sorpresa, ya que es algo que no muchos habrían imaginado siguiendo esa historia. Sin embargo, para los seguidores de los cómics, esto ha sucedido hace mucho tiempo.

Específicamente en agosto de 1978, en la serie de cómics llamadas "What If" número 10, se explora la posibilidad de que Jane Foster encontró el Mjolnir en lugar de Thor, convirtiéndola así en la 'Diosa del Trueno'. Pero fue hace algunos años (en el 2014) que ella pudo levantar el martillo de Thor en la historia canónica.

¿Cómo fue esto posible? Conoce en este artículo cómo y cuándo se convirtió Jane Foster en Thor, bajo qué circunstancias pudo controlar tal poder y por qué Thor dejó de ser el 'Dios del Trueno'.

¿CÓMO JANE FOSTER SE CONVIERTE EN THOR?

Thor deja de ser digno del Mjolnir por algo que le dice NIck Fury

En los cómics, Jane Foster es diagnosticada con cáncer y comienza una dura batalla contra la enfermedad. Thor la acompaña en todo momento, en especial durante sus quimioterapias. Durante este tiempo y después de los eventos del cómic "Original Sin", Nick Fury le susurra un terrible secreto y se convierte en alguien 'no digno' para poder levantar el Mjolnir.

Cuando Jane Foster se encuentra con los dioses asgardianos, ella encuentra el martillo de Thor y logra levantarlo, convirtiéndose así en la nueva diosa Thor. Entonces, decide ocultar sus poderes a todos los demás mientras explora sus nuevos adquiridos poderes.

Jane Foster se convierte en Thor

Lastimosamente, más temprano que tarde cae en cuenta que cada vez que usa sus poderes, ella elimina la quimio fuera de su cuerpo, porque prácticamente es un veneno, por lo que Jane sigue poniéndose cada vez peor con respecto a su cáncer. Cabe resaltar que mientras está en la transformación de Thor, ella no siente ningún dolor de su enfermedad.

Al inicio, Thor (que ahora se llama Odinson) intenta recuperar su martillo, pero luego de ver como ella utiliza los poderes del Mjolnir, decide dejarle el manto a su sucesora. En los cómics, ella más adelante también se convierte en una Valkiria durante los eventos de "The War of the Realms".

Como ya se mencionó anteriormente, la idea de Jane Foster como Thor se exploró originalmente en el número 10 de 'What If' de 1978. En el número 25 de 1980, también llega a convertirse en la 'Diosa del Vuelo', una de las deidades asgardianas luego de que Odin y Thor comenzaran una guerra civil.