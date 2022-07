La historia es conocida. Sale una nueva película de Marvel Studios y, muy aparte de su calidad, lo que motiva más titulares y comentarios en redes sociales gira en torno a los cameos, a cómo la historia establece el futuro de la saga; a las próximas historias. “Thor: Love and Thunder” (”Thor: Amor y trueno”), cuarta entrega de la saga del Dios del Trueno, tiene todo eso, pero no es lo más importante de la película. Sí, hay fuegos artificiales, pero detrás de ello cuenta una historia distinta.

“Thor: Love and Thunder” La trama La película encuentra a Thor (Chris Hemsworth) en una travesía como jamás ha enfrentado: la búsqueda del descubrimiento personal. Pero este retiro es interrumpido por el asesino galáctico conocido como Gorr (Christian Bale), quien busca la extinción de los dioses. Para combatir la amenaza, Thor convoca al Rey Valquiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) y su exnovia Jane Foster (Natalie Portman), quien— para sorpresa de Thor—inexplicablemente empuña el martillo mágico, Mjolnir, con el nombre de la Poderosa Thor. Juntos, se embarcan en una aventura cósmica para descubrir el misterio del Carnicero de los dioses y detenerlo antes que sea demasiado tarde.

La crítica

Jane Foster (Natalie Portman) siempre ha tenido elementos heroicos como personaje, por lo que su paso a empuñar Mjolnir, el martillo que le otorga el poder de Thor, se corresponde con una evolución. Y aunque breve, tiene un arco donde pone por sobre todas las cosas el deseo de ayudar a los demás, ese es el “trueno” del “amor y trueno”. El “amor” también está ligado a ella, por el cómo se desenvuelve su relación con Thor (Chris Hemsworth), su exnovio que está en una crisis de descubrimiento personal.

Mientras Portman es el corazón de la película, Chris Hemsworth es alivio cómico en casi todo el metraje; no tiene por qué hacer más. El director Taika Waititi conoce las fortalezas de su actor protagónico, así que lo aleja en lo posible de las escenas donde no dará la talla. La ganadora del Oscar por “Black Swan” carga el peso de plasmar a una científica que sacrifica su salud física por el bien mayor, pues mientras más utiliza el poder de Thor, su ya agresivo cáncer empeora; pero en cuanto a capacidad de agencia, tanto ella como Thor y Valquiria (Tessa Thompson) tienen muy poca, pues lo que hacen es bailar al ritmo que pone Gorr (Christian Bale).

Natalie Portman y Chris Hemsworth en una escena de 'Thor: Love and Thunder'(Foto: Marvel)

Gorr es un villano inusual para el Universo Marvel, y en general para todas las ficciones de audiencia familiar, por oponerse abiertamente a todas las deidades. Él comprobó de primera mano que su dios, aquel por el que su pueblo murió en un combate, siente desprecio por los súbditos. Gorr es terrorífico por su caracterización, por los manerismos y gestos que ejerce, pero en la práctica no es un adversario de temer para los héroes.

¿Lo mejor de la película? No se trata de un momento específico, sino por ser, en líneas generales, autocontenida. Sí, la aparición de los dioses y ese cameo final dan pistas sobre el rumbo que tomará el Universo Cinematográfico de Marvel; pero en general la cinta existe por y para sí misma en torno al amor que se menciona en el título. Trátese del amor romántico o del amor de un padre a su hija.

Donde la película decae es en la estructura. Los héroes, tras el ataque de Gorr y secuestro de los niños asgardianos, no van a buscarlo de inmediato, pues antes van a la morada de los dioses más poderosos, donde roban el trueno de Zeus (Russell Crowe). En el fondo, es un ‘pit-stop’ que solo sirve para obtener ventaja sobre el villano, no ofrece un desarrollo en los personajes que, de otro modo, no podría conseguirse. Es la parte más artificiosa de la película, soportable solo por sus chistes.

"Thor: Love and Thunder" ¿Dónde ver? La película está solo en cines. Más adelante este 2022, llegará al servicio de streaming Disney+.

Calificación

3.5 estrellas de 5