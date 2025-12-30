“Tienes que ser medio masoquista para ser productor”: Phillip Chu Joy habla de su nuevo reto, hacer cine en el Perú

Esta es la historia de cómo Phillip Chu Joy, líder de los ecosistemas digitales en el Perú, decidió aprender a hacer cine peruano. Con el reto de explorar una nueva faceta, el creador de contenido encontró la manera de asumir “un curso intensivo para hacer películas”, dice a este diario en una conversación telefónica, cuando no está de viaje en Dubái u otro destino al que sus más de 6 millones de seguidores (entre Facebook, Instagram y Tiktok) lo acompañan desde el celular. Este año se involucró como productor ejecutivo en dos filmes peruanos previstos para 2026, “Mañana me caso” y “La Tribu”.

Phillip Chu Joy, Miguel Zuloaga, Sergio Delgado y Juan Pablo Ortiz son los productores de "Mañana me caso", cinta peruana prevista para 2026. (Foto: Mañana me caso)

Mientras sostenía una agenda marcada por su empresa de videojuegos, Leap Game Studios y también sus sorteos de departamentos y autos del año en redes sociales, Chu Joy participó casi en simultáneo en dos rodajes iniciados entre octubre y noviembre. “No hubiera aceptado si no fuera un reto para mí”, admite.

Su historia con la película “La Tribu” comienza en una sala de cine. En una de las funciones privadas que Philip Chu Joy suele organizar para los suscriptores de su página, invitó a Ítalo Cordano, compañero de infancia en el colegio María Reina Marianistas. Meses después, el guionista y dramaturgo lo buscó mientras contactaba inversionistas para llevar al cine la obra teatral que codirigió con Bruno Ascenso, y que sería el primer proyecto cinematográfico de la casa teatral Los Productores. Entonces, cerraron el trato.

La otra propuesta llegó en octubre, cuando el productor peruano Juan Pablo Ortiz lo contactó para sumarse como inversionista a “Mañana me caso”, película que marca el reencuentro de las actrices conocidas por la telenovela “Ven Baila Quinceañera”, Flavia Laos, Mayra Goñi y Alessandra Fuller. “Me reí mucho leyendo el guion”, recuerda Phillip. El rodaje se inició pocas semanas después.

Phillip Chu Joy, Miguel Zuloaga, Flavia Laos, Alessandra Fuller, Mayra Goñi, Sergio Delgado y Juan Pablo Ortiz juntos en colaboración para la película peruana "Mañana me caso", prevista para 2026. (Foto: Mañana me caso)

Nueva estrategia

“El nuevo reto para distribuidoras y realizadores es conquistar el tema digital”, dice Phillip, que detectó una falla en la fórmula de promoción de películas peruanas este 2025. Aunque “Chavín de Huántar: el rescate del siglo” atrajo más de 1 millón de espectadores, el resto de cintas peruanas quedaron fuera de la ecuación. “Por más de 13 años, he estado involucrado en el tema de redes sociales. Muchos no saben cómo funcionan, porque están preocupados en hacer su trabajo principal. Este nuevo año, quisiera reformular la promoción de películas, que no se trata de lanzar el tráiler dos semanas antes del estreno y poner un par de fotos, sino en una estrategia real. Tengo muchas ideas”, explica.

Quienes trabajan con Phillip de cerca saben que el ratón en su cabeza corre a mil por hora en términos de creatividad. Para “Mañana me caso”, ya tiene planificadas más de 50 propuestas de difusión junto a su equipo. Desde convocatorias dirigidas a parejas próximas a casarse hasta sorteos para reclutar extras vía Instagram. “Resolví el problema de la productora de conseguir voluntarios para la película e hicimos una base de datos con mil personas”, cuenta.

Una sola historia de Instagram en la cuenta de Phillip Chu Joy puede alcanzar 10 mil visualizaciones, una cifra comparable a la taquilla de algunas producciones locales este año. Por eso, hay respeto por su visión, que también se nutre de sus años en el desarrollo de videojuegos. “No puedes hacer un videojuego supergrande si no has hecho uno chiquito primero”, dice, trasladando esa lógica a su idea de invertir en cine local.

“Soy megafan del cine”, confiesa. Por eso, este año reunió a más de 9 mil suscriptores en funciones cerradas durante semanas de estreno. “El cine es una promesa que tú te haces a ti mismo —agrega—. James Cameron resume bien esto. Por más que puedas ver ‘K-pop Demon Hunters’ en Netflix, no es lo mismo. Sobre todo para las nuevas generaciones sobresaturadas de contenido al que pueden darle ‘pausa’ en cualquier momento; el cine no es solo ir a ver una película, sino el compromiso de concentrarte en eso y disfrutarlo en una pantalla grande”.

En estas semanas, estuvo leyendo casos de éxito como el de “Super Mario Bros: La película”, animación taquillera que se concibió como un producto para la nueva generación usuaria de TikTok y el contenido de tiempo corto. Hoy piensa nuevas formas de viralizar “La Tribu” y “Mañana me caso”, pero no descarta que este aprendizaje derive en algo mayor, como fue la expansión de su ídolo, MrBeast. El influencer estadounidense estrenó el reality show de concursos “Beast Games”, por Prime Video, el año pasado. “Tienes que ser medio masoquista para ser productor general”, bromea Chu Joy. Pero las plataformas, por ahora, son un reto secundario.