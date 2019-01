Los Globos de Oro 2019 nos traen más de una sorpresa. Una de ellas es la nominación a Mejor actor de reparto del joven actor franco-estadounidense Timothée Chalamet, con la película "Beautiful Boy".

Con solo 23 años, la carrera profesional de Timothée Chalamet ha crecido a pasos agigantados. Sus primeras incursiones en la actuación fueron a través de cortometrajes y cameos en series de televisión.

Su primer papel importante fue el de Finn Walden, el hijo rebelde del Vicepresidente, en "Homeland" (2012). Dos años después, en el 2014, participó en las películas "Men, Women & Children" e "Interstellar".

Tras algunas cortas apariciones en cintas, Timothée Chalamet viviría su gran momento en el 2017; año que protagonizó "Call Me by Your Name", además de un breve rol en "Lady Bird". En la primera película, Chalamet dio vida a Elio Perlman; un joven homosexual de 17 años.

En el 2018, el actor volvió a protagonizar una película valorada por la crítica: "Beautiful Boy". En ella, representa a un joven que lucha contra su adicción a la mentafetamina, al lado de su padre.

Esta no es la primera vez que Timothée Chalamet es nominado a los Globos de Oro. En el 2018, se disputó el premio a Mejor actor de drama por la película "Call Me by Your Name"; la misma que consiguió llevarse un Óscar a Mejor guion adaptado.