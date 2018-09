Timothée Chalamet está a favor de la legalización de la marihuana | VIDEO

Una de las estrellas en ascenso de Hollywood, Timothée Chalamet, llegó al Festival de Cine de San Sebastián (España), donde se pronunció a favor de la legalización de la marihuana.

El actor brindó estas declaraciones durante la presentación en el Festival de San Sebastián de "Beautiful Boy", cinta que narra los intentos desesperados de una familia por combatir la adicción a las drogas de su hijo.

Según el actor nominado al Oscar el año pasado, se debería legalizar la metanfetamina, potente psicoestimulante que ha provocado en Estados Unidos más muertes que los accidentes de tránsito y las armas.

"En EE.UU. hay adictos no violentos a los que pillan con pequeñas cantidades de droga y pasan mucho tiempo en la cárcel, muchos afroamericanos, y eso no es correcto. Son cosas que pasan allí que creo que están mal, desfasadas, y sí, estoy a favor de la legalización", precisó el Chalamet.

Antes de estas declaraciones, el director de "Beautiful Boy", Felix Van Groeningen, había dicho que se debería "dejar de meter a los adictos en la cárcel" al ser consultado por la inminente legalización de la marihuana en Canadá.

"Estoy de acuerdo con Felix (director) y sólo digo que si hiciéramos la rueda de prensa en EE.UU. habría más aplausos", añadió el protagonista de "Call me by your name".

Sobre la película "Beautiful Boy", el actor asegura que no se parece a su personaje, pero que sí lo entiende porque, a veces, tiene el mismo deseo de satisfacer algunos deseos.

"Mi experiencia no se acerca a la de mi personaje, pero entiendo a 'Nick', porque yo también tengo a veces un deseo insaciable de cumplir deseos que a veces no llego a satisfacer, como ser actor, a veces mi motor comienza a funcionar al cien por cien, entiendo perfectamente lo que es desear algo intensamente", precisó Timothée Chalamet.