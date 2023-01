Mientras “Piratas en el Callao” era humilde en factura técnica, “Una aventura gigante” muestra que los años traen experiencia. Diseños imponentes de criaturas míticas de la cultura Nasca, algunas tiernas también, pero que ponen la cuota de acción a una historia donde los jóvenes Sebastián (Gina Yangali) y Sophia (Merly Morello) tienen que salvar al mundo. Es en boca de uno de estos personajes donde entra la colaboración de Silva.

“La propuesta surge un día que me escribió la productora y me preguntó si me gustaría hacer un remix dentro de una película animada. Yo me quedé encantado con la idea, porque ya pasaría de hacer remixes de temas coyunturales o trends a aplicar mi contenido dentro de un espacio diferente como lo es una cinta animada. Así que no lo pensé y acepté rápidamente”, contó el creativo peruano a El Comercio por medio de un correo electrónico.

Bebito cinéfilo

¿En qué consiste la participación de Tito Silva en la película peruana? “Es una escena donde hay una pequeña discusión entre los personajes principales y empiezo a remixear a uno de ellos a un estilo disco Funky, que es uno de mis géneros musicales favoritos. Lo mejor de todo es que el personaje empieza a bailar este remix y hace unos pasitos bien chéveres”, detalló el músico, cuyo remix más reciente compartido en redes, basado en una escena de la serie “Bob Esponja”, tiene casi 750.000 reproducciones entre YouTube y Spotify.

Usualmente, las canciones de Silva son la parodia de algo. Él toma lo que ya existe, lo retuerce y el resultado es otra cosa, pero manteniendo el alma del original. ¿Cómo fue crear este remix para la película? “Apenas escuché el diálogo que remixearía, se me ocurrió al toque la melodía y el beat. Al equipo le encantó y todo fluyó excelente. La canción tiene toques de música disco, house y funk, donde yo también canto ciertas partes para darle un sentido más completo a la canción”, dijo.

Escena de "Una aventura gigante", nueva película animada peruana.

Finalmente, para Tito Silva participar en esta película es especial por compartir espacio con un músico peruano de Diego Dibós, quien años después de su primera colaboración con Schuldt, vuelve a lanzar una canción asociada a una cinta de animación.

“Me enteré de que Diego Dibós hizo la música principal de la película. Apenas la escuché me di cuenta él era el indicado para hacerlo, porque tiene un toque muy muy especial para hacer musicalización de películas animadas. Los recursos musicales que usa me impresionan bastante porque se arriesga con los cambios de tonalidad y con las melodías vocales, de tal manera que da una personalidad única a sus composiciones, muy diferentes a lo que suelo escuchar en la escena nacional del pop/rock”, dijo.

Una entrevista con Tito Silva no podía terminar sin preguntarle por su criatura más exitosa, “Mi bebito fiu fiu”, polémica por basarse en el tema de Dido y Eminem, retirada de YouTube en su versión original, pero que sobrevive en otras plataformas extraoficialmente. ¿Ya se acostumbró a que lo asocien siempre a esa canción?

“En cuanto a mis proyectos personales y mi onda de memes y remixes, todo sigue creciendo poco a poco y así como el año pasado tuvimos un hit mundial, este año vamos por mucho más, pero sobre todo siempre con pasión y diversión y debo agregar que le tengo harto cariño”, dijo.