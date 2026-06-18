La Soga Producciones presentó oficialmente “Los Principiantes”, apuesta audiovisual peruana. El actor Mario Cortijo, expresó su entusiasmo por ser parte de esta producción inspirada en hechos reales que llegará al público como largometraje para salas de cine y también como serie para plataformas de streaming.

Durante la conferencia de prensa, Cortijo destacó la magnitud del proyecto y aseguró que representa un momento importante para la industria nacional.

“Creo que es el proyecto más ambicioso que se ha hecho en la historia del país”, afirmó. Sin embargo, señaló que el respaldo del equipo creativo le ha permitido asumir este reto con tranquilidad y confianza.

“La verdad me siento bastante confiado por las personas que tengo al costado. Cuando tienes a alguien como Gustavo Sánchez liderando una productora tan competente para hacer cine y exportar proyectos audiovisuales, gran parte de esa responsabilidad se libera”, expresó.

El actor también resaltó el nivel del elenco nacional e internacional convocado y adelantó que “Los Principiantes” apostará por una historia coral, donde cada personaje tendrá un papel clave.

“Acá todos somos protagonistas. Todos vamos a llevar la historia. Es una historia escrita para que todos los personajes y artistas involucrados brillen”, sostuvo.

Sobre su ingreso a la producción, Cortijo contó que inicialmente audicionó para otro personaje, pero luego fue convocado para interpretar a Alberto Kubik, rol que consiguió tras un exigente proceso de selección.

“Fueron once callbacks desde el primero hasta el final. La confirmación llegó casi al cierre del proceso, así que estoy muy contento de haber sido parte de este momento”, relató.

El actor Mario Cortijo da vida a Alberto Kubik en el filme nacional. (Foto: Difusión)

Además, destacó el nivel de producción del proyecto y consideró que el audiovisual peruano atraviesa una etapa de crecimiento comparable con otros mercados. “Creo que no hay nada que envidiar a procesos en México o España. Estamos un paso más arriba en la profesionalización de la industria”, afirmó.

“Los Principiantes” iniciará su rodaje este mes de junio de 2026. El equipo creativo está encabezado por el director Daniel Vega, junto al productor Gustavo Sánchez y la actriz y productora Gianella Neyra. La producción contempla un rodaje de diez semanas y reunirá a más de 100 personas en el equipo técnico, bajo estándares inspirados en la industria de Hollywood.

En el elenco destacan figuras nacionales e internacionales como Ana María Orozco, Christian Tappan, Flavio Medina, Lucho Cáceres, Karime Scander, Francisca Aronsson y Salvador del Solar. A ellos se suma una nueva generación de talentos peruanos integrada por Mario Cortijo, Matías Spitzer, Franco Pennano, José Miguel Argüelles, Yahir Manosalva, Guadalupe Farfán y Fabiana Valcárcel.