Resumen

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Mario Cortijo forma parte del elenco de actores de "Los Principiantes". (Foto: Difusión)
Mario Cortijo forma parte del elenco de actores de "Los Principiantes". (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La Soga Producciones presentó oficialmente “Los Principiantes”, apuesta audiovisual peruana. El actor Mario Cortijo, expresó su entusiasmo por ser parte de esta producción inspirada en hechos reales que llegará al público como largometraje para salas de cine y también como serie para plataformas de streaming.