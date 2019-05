"Tolkien", el retorno del rey

Un aguerrido enano, un elfo leal, un príncipe heroico, terribles orcos, dos poderosos brujos en un enfrentamiento crucial. Todos, personajes que reconocemos e identificamos fácilmente, sea porque construimos una idea física suya tras leer la saga o porque los asociamos a los rostros de los actores que los encarnaron en las películas de Peter Jackson. Algo que sí se le haría mucho más difícil a la mayoría sería describir al hombre gracias a cuya imaginación supimos de ellos. Quizás él no haya recorrido la Tierra Media viviendo aterradoras aventuras, ni haya tenido que huir de un poder maligno escalando y descendiendo montañas o esquivando a todo tipo de criaturas oscuras. Sin embargo, sí fue capaz de llevar su imaginación a territorios tan inexplorados, que tuvieron que ser inventados por él mismo. Llegó tan lejos, que le fue necesario crear lenguas nuevas. Eran tantas las leyendas y mitologías que llevaba en la cabeza, que la historia de la humanidad, vasta en ellas, no lo satisfacía. Y, como si este mundo no le fuera nunca suficiente, abrió puertas y ventanas a otros mundos. Y todo lo hizo únicamente con la palabra.

Frodo, Gandalf, Legolas, Arwen, Aragorn, Bilbo o Gollum son nombres que tienen un efecto en nosotros, aunque el verdadero nombre detrás de todos ellos es John Ronald Reuel Tolkien, el poeta, lingüista, profesor, soldado y hombre profundamente católico que les dio vida a todos en "El señor de los anillos" y que creó otras obras épicas, como "El Silmarillion", "Roverandom" o "El Hobbit". Su literatura, sin embargo, fue consecuencia casi natural de su propia vida. Esa vida es la que lleva a la pantalla "Tolkien", dirigida por el chipriota de origen finlandés Dome Karusoski, un profesional poco conocido en Hollywood, pero con una interesante trayectoria en Europa, que lo ha llevado a recibir algunos premios y nominaciones en diversos festivales, gracias a filmes como Tom of Finland. "Tolkien" cuenta con las actuaciones de Nicholas Hoult, como el autor, y Lilly Collins, como Edith Bratt, la mujer que se convertirá en su esposa. A Hoult se le recuerda por su participación en filmes como Mad Max o X-Men, Days of Future Past –detrás del maquillaje azul de Beast-, además de ser recordado por interpretar a un púber algo nerd en la película About a Boy, del 2002. Collins, por su parte, fue nominada al Globo de oro por su papel en Rules Don't Apply, el 2016. También aparecen otros rostros conocidos como Colm Meaney (Con Air), Laura Donnelly (Outlander), Patrick Gibson (The OA) o Derek Jacobi (Gosford Park).

ANILLO DE COMPROMISO

​Nacido en Bloemfontein, Sudáfrica, en 1892, permanecería allí solo hasta los 3 años, en que partiría a Inglaterra. Su padre falleció al poco tiempo y su madre lo hizo cuando él tenía apenas 12 años. Sin embargo, tuvo tiempo de enseñarle latín y reforzar su incipiente pasión por la botánica. Su madre fue también un factor fundamental en la formación religiosa que sería decisiva en su vida, pues renunció a la confesión baptista de su familia para convertirse al catolicismo, lo que le supondría la oposición absoluta y la pérdida de apoyo económico. Como expresión de este aspecto de ferviente catolicismo, el hijo mayor de JRR, John Francis Reuel Tolkien, se convirtió en sacerdote.

Tras la muerte de su madre, el pequeño Ronald y su hermano Hillary crecerían en Birmingham bajo la tutela del padre Francis Xavier Morgan. La particular arquitectura y los amplios espacios naturales de esa ciudad serían imágenes inspiradoras para sus obras. Por ejemplo, las torres de Perrott's Folly y la de la estación Edgbaston serían la inspiración para las torres oscuras de Orthanc y Minas Morgul de El Señor de los Anillos; también permanecerían en su memoria las colinas de Clent y de Lickey, el molino hidráulico de Sarhole, el bosque de la turbera de Moseley y la granja de una tía suya, llamada Bag End. ¿Le suena familiar el nombre?

Todas estas impresiones son parte de filme dirigido por Karusoski, además de los años de Tolkien en el orfanato, donde conocería a Edith Bratt, la mujer de su vida. Posteriormente formó la sociedad semisecreta conocida como la T.C., B.S., las iniciales del Tea Club and Barrovian Society. También se menciona la participación del futuro escritor en la Primera Guerra Mundial como parte del ejército británico en La batalla del Somme, de 1916. Convaleciente de las heridas recibidas allí fue que empezó a escribir El Hobbit y El señor de los anillos. Fue su amigo, el escritor C.S. Lewis (autor de Las crónicas de Narnia), quien lo animó a publicar El Hobbit, que originalmente había sido escrito solo para sus hijos. La historia, vista desde ahora, empezó a escribirse sola a partir de ese momento. Hoy, El señor de los anillos no solo es uno de los más grandes ejemplos de la literatura o el cine fantásticos, sino una de las sagas más exitosas de la historia que aún no ha vivido su último episodio: tras el final de Games of Thrones, se anunció que su guionista estrella, Bryan Cogman, será parte del proyecto que convertirá en una serie la obra más grande de JRR Tolkien.

"Habla de viajes, los viajes que emprendemos para poneros a prueba. Habla de aventuras. Habla de la magia más poderosa que nadie haya sentido jamás", dice el tráiler de "Tolkien", como invitándonos a vivir una historia tan fascinante como las de los libros. Como para responderle al autor, antes de acompañarlo en ella: "Tienes mi espada. Y tienes mi arco. Y tienes mi hacha".

TOLKIEN POR TOLKIEN

Su hijo Christopher Tolkien –que tiene ya 94 años- no solo ha seguido su estela sino que, a pesar de la polémica, ha continuado como editor de la obra creada por su padre, desarrollando textos que habían quedado inéditos. Es el caso de libros como "El Silmarilion", que Tolkien padre dejara inconcluso, 'Cuentos Inconclusos y las Historias de la Tierra Media' o "Los hijos de Hurín", que le llevó 30 años terminar. Christopher, desde joven, formó parte de The Inklings, la tertulia literaria que su padre tenía en Oxford con su amigo C.S. Lewis y otros autores. Además, aclaró algunas notas de su padre para la confección de los mapas de la Tierra Media.