Lo acaba de decir: Tom Cruise quiere seguir haciendo películas de “Misión imposible” hasta los 80 años. Con los 61 recién cumplidos, quien posiblemente sea la última estrella de cine no solo tiene la responsabilidad de llevar una franquicia sobre los hombros. Su tarea es más complicada, imposible dirían algunos: salvar al cine.

Como en la ficción, esta también es una carrera contra el tiempo. Con medio año ya transcurrido, Hollywood vive una de sus peores crisis: guionistas en huelga, actores a punto de tomar la misma medida de fuerza y blockbusters que ya no son blockbusters: solo una película estrenada en 2023 ha superado los mil millones de dólares en recaudación. Ahí es donde entra Tom Cruise, que desde “Rebeldes” (1983) ha construido su reputación como alguien que lo da todo para una película y que espera el mismo compromiso de sus colegas.

Con más de una treintena de películas que han superado los 100 millones de dólares en recaudación, Cruise es a ojos de Hollywood una apuesta casi segura en la taquilla. Incluso con patinadas como “La momia” (2017), el actor era sinónimo de éxito antes de la pandemia. Pero después de esta, cuando se reabrieron los cines, sus súper poderes han sido más necesarios. En una era con escasos éxitos multitudinarios, los 1.495 millones de dólares de “Top Gun: Maverick” (2022) fueron el oxígeno que necesitaba Hollywood para subsistir. Una cifra grande y que no pierde mérito ante los 2.300 millones de “Avatar: el camino del agua”, que se estrenó a fines del mismo año y que gran parte de su recaudación llegó en 2023.

Este año solo “Super Mario Bros. La película” ha superado los 1000 millones en recaudación, mientras que “Rápidos y furiosos” está a punto de acabar su corrida en salas sin haber superado a su antecesora; lejos están las épocas donde Vin Diesel conseguía los mil millones. Y no hablemos de “The Flash” y la quinta de “Indiana Jones”, un par de fracasos.

Abogado del cine más espectacular, Cruise ha hecho pública su cruzada de salvar las salas. “Cuando todo este proceso (la película) empezó cuatro años atrás, estábamos entrando a un periodo donde parecía que este evento (el cine) estaba dirigiéndose a la extinción. Era una posibilidad muy real que este medio que tanto amamos estaba de salida”, dijo el director de “Misión imposible” Christopher McQuarrie en un evento público. “Una persona dijo ‘no, vamos a seguir’”, añadió en referencia a Cruise, quien es su jefe.

El nuevo “Misión imposible” llega en un mes clave para el cine, donde los estudios lanzan sus mayores apuestas. Así ocurrirá con “Oppenheimer” de Christopher Nolan y ese enigma llamado “Barbie” de Greta Gerwig; ambas en salas desde el 20 de julio. Tom Cruise, en un gesto de buena voluntad, posó para unas fotos junto a McQuarry, ambos sosteniendo sus entradas para ver las películas de la competencia. Vayan al cine, le dice al mundo.

Cruise es generoso, pero también competitivo. De manera reciente se filtró la información de que estuvo molesto por no tener suficientes salas IMAX en Estados Unidos para “Misión Imposible”, porque están copadas precisamente por “Oppenheimer”. No parece algo que el actor no haría, en especial tras revelarse la violencia con la que reaccionó cuando el equipo de filmación no respetó los protocolos anti Covid-19. Es la otra cara de la exigencia, la que no se promociona en las ruedas de prensa y alfombras rojas.

“Crecí viendo películas en la pantalla grande. Así es como las hago y me gusta esa experiencia; es inmersiva. Y tener eso como una comunidad y una industria es importante. Todavía voy al cine”, declaró Cruise en entrevista con el diario australiano The Sydney Morning Herald.

Hollywood está en pleno debate del por qué la gente no va al cine como antes. Un argumento es que el público se guarda para aquellas cintas que merecen verse en la pantalla plateada, las que son eventos antes que simples historias. “Misión imposible: sentencia mortal”, que ha encantado a los críticos que ya la vieron, promete ser una de estas historias, por las explosiones, persecuciones y acrobacias donde Cruise corre, salta y vuela sin doble de acción. Todo por el cine.