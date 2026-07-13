Tom Cruise cambia las misiones imposibles por el fin del mundo en el tráiler de “Digger”. (Foto: Instagram /@wbpictureslatam)
Tom Cruise cambia las misiones imposibles por el fin del mundo en el tráiler de “Digger”. (Foto: Instagram /@wbpictureslatam)
Por Redacción EC

El primer tráiler oficial de “Digger”, la nueva película protagonizada por Tom Cruise y dirigida por el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, se reveló y generó un gran impacto entre los seguidores del actor. En esta cinta, el protagonista de “Misión Imposible” se aleja de sus habituales papeles de acción.

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