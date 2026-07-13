El primer tráiler oficial de “Digger”, la nueva película protagonizada por Tom Cruise y dirigida por el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, se reveló y generó un gran impacto entre los seguidores del actor. En esta cinta, el protagonista de “Misión Imposible” se aleja de sus habituales papeles de acción.

En “Digger”, Tom Cruise interpreta a ‘Digger Rockwell’, un poderoso magnate petrolero que desencadena una catástrofe de alcance mundial. Tras provocar el desastre, el personaje emprende una carrera conta el reloj para intentar solucionarlo y convencer al mundo de que puede convertirse en su salvador.

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Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la radical transformación física del actor. Gracias al uso de prótesis y maquillaje, Cruise luce notablemente mayor, con cabello blanco y una apariencia muy diferente a la que ha mostrado en sagas como “Misión Imposible” o “Top Gun”.

El avance presenta una historia descrita como una “comedia de proporciones catastróficas”, en la que se mezclan sátira, drama y crítica al poder corporativo. La propuesta marca un giro importante en la carrera reciente del actor, quien no encabezaba un proyecto original fuera de sus franquicias más populares desde 2017.

Junto a Tom Cruise, la película contará con un reparto integrado por Sandra Hüller, Jesse Plemons, Riz Ahmed, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Emma D’Arcy y Sophie Wilde. El proyecto fue escrito por Alejandro González Iñárritu junto a Alexander Dinelaris, Nicolás Giacobone y Sabina Berman.

La publicación del tráiler ha generado una gran repercusión por el trabajo camaleónico de Tom Cruise, en el que podría ser uno de los trabajos más ambiciosos de su trayectoria.

Tom Cruise cambia las misiones imposibles por el fin del mundo en el tráiler de “Digger”. (Foto: Captura de YouTube / Warner Bros. Pictures Latinoamérica)

“Digger” tiene previsto su estreno en cines el 1 de octubre y promete convertirse en uno de los estrenos más comentados del año. Con una historia apocalíptica, humor negro y un Tom Cruise irreconocible, la producción busca sorprender tanto a la crítica como al público.