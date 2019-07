Tom Holland fue visto en una cita y no con Zendaya

El actor Tom Holland, protagonista de la nueva película de "Spider-Man", fue vinculado tiempo atrás a su colega Zendaya; no obstante ambos desmintieron ello. En esta ocasión el actor fue visto con otra joven.

Resulta que hace poco, Tom Holland y Zendaya también fueron captados en unas fotos donde guardaban poca distancia entre ambos. Esto, como era de esperarse, generó una serie de especulaciones en medios como TMZ y en las redes sociales, principalmente en Twitter.

Precisamente en esta red social, Zendaya volvió a ser tendencia en relación a las fotos de Tom Holland junto a su posible novia. En las imágenes de la agencia Eroteme, se aprecia al vigente Spider-Man bastante cariñoso con una rubia joven.

Ambos también fueron fotografiados mientras compraban unas cervezas y comida. Y si bien esto podría tomarse como una salida de amigos, la imagen en la que Tom Holland toma la mano de su acompañante es la que abrió un hilo sobre el supuesto romance.

tom holland esta saliendo con una mina y yo realmente pensaba que zendaya y él tenian algo pic.twitter.com/94Wz94QskN — ᴊᴀᴠɪᴇʀᴀ ᴄʜɪʟʟ-ᴇ (@suncitylouis) 17 de julio de 2019

Las imágenes de Tom Holland y su supuesta novia fueron captadas en el “British Summer Time Festival de Hyde Park”, en Londres y, según TMZ, ambos habrían disfrutado de las presentaciones de agrupaciones como The Black Eyed Peas y Robbie Williams en diferentes puntos del festival.

Hasta el momento, Tom Holland no se ha pronunciado sobre estas imágenes, tal como lo hizo junto a Zendaya. En aquella ocasión, ambos artistas desmintieron cualquier tipo de relación amorosa y aclararon que guardan una gran amistad, esto a raíz de su experiencia en “Spider-Man: far from home”.