Estamos a vísperas de la Noche de Brujas y no hay actividad más acorde con la celebración que ver películas de terror y quién más calificado para recomendarnos algunas que aquellos quienes han elaborado su propio filme dentro de este género.

Es por eso que El Comercio consultó con dos experimentados realizadores peruanos que han incursionado en el cine de terror para pedirle sus cinco películas favoritas. Aquí te las decimos.

El Top 5 de Paco Bardales

Paco Bardales, director y guionista de cine (USI).

Periodista, guionista y realizador, Paco Bardales es un aficionado del cine de terror, dirigiendo no solo la película “Maligno” en 2016, sino también como el escritor del “Secreto Matusita” de 2014.

1. “El Exorcista” (1973)

Por su capacidad de construir atmósferas opresivas dentro de la casa, su formidable dominio de la imaginería religiosa y la eterna lucha entre el Bien y el Mal, sus escenas de posesión y exorcismos que son un clásico del género desde siempre.

2. “Déjame entrar” / “Låt den rätte komma in” (2008)

Su sutileza para adaptar una historia de amor y una fábula de vampiros del modo más cruel y tierno, al mismo tiempo, contribuyen a hacer tan contemporánea y atemporal esta moderna y sombría película nórdica.

3. “Carrie” (1976)

Mezclas una poderosa historia de Stephen King con el talento de Brian de Palma para el suspense y da como resultado una formidable película sobre la adolescencia, el bullying, la culpa y una fiesta tan sangrienta como incendiaria.

4. “El resplandor” (1980)

Stanley Kubrick podia hacer lo que quisiera, muy a pesar de la propia historia original de Stephen King. De esa terquedad nacieron las imágenes más ominosas de un descenso a los infiernos de la mente humana. “Redrum” al infinito.

5. “Halloween” (1978)

John Carpenter reformuló las películas slasher sobre asesinos seriales. En esta obra maestra nos dio a una víctima fuerte (Laurie Strode) que no iba a tolerar más ese papel y a un victimario imbatible, sobrenatural casi (Michael Myers), que iban a enfrentarse en una fiesta de las brujas que terminó por volverse eterna.

Bonus track

“Evil Dead” (1981) de Sam Raimi

“Alien” (1979) de Ridley Scott

“Psicosis” (1960) de Alfred Hitchcock

“Pesadilla en Elm Street” (1984) de Wes Craven

“Drácula de Bram Stoker” (1992) de Francis Ford Coppola





El Top 5 de Sandro Ventura

Sandro Ventura logró convertirse en uno de los productores más activos con 17 películas.

El realizador, guionista y productor peruano es conocido por comedias como “Una comedia macabra” (2017), “Papá x Tres” (2019) y “Mundo Gordo” (2022), pero también es un gran aficionado al cine de terror, género al que ha incursionado con su filme “Poseídas” (2015).

1. Empate “El exorcista” (1973) y “El resplandor” (1980)

Creo que son películas determinantes y que sigan causando tanto miedo como cuando las lanzaron, no han envejecido. Bajo la dirección de William Friedkin, “El exorcista” logra convertir los artefactos religiosos y la misma religión en algo tenebroso. Incluso me parece una película que resulta complicado ver de noche.

Mientras tanto “El resplandor” de Stanley Kubrick es totalmente contraria a “El exorcista”, con ambientes abiertos e iluminados, todo muy parametrado y cuadriculado, esa obsesión del director por el centro del encuadre...pero ese ambiente y atmósfera tenebrosa que tiene la película. Si me preguntas cuál es la mejor película, para mí ambas se pelean el número uno. Quizás “El resplandor” me gusta un poquito más, pero es casi una nada la diferencia, y debo reconocer que “El exorcista” probablemente da más miedo.

2. “Psicosis” (1960)

Esta película de Alfred Hitchcock no es solo una de mis favoritas, sino también es una película que marca un hito en el cine de terror. Hitchcock es para mí un cineasta de cabecera cuyas obras he intentado ver todas. “Psicosis” me parece dentro del género de terror una película brillante y manipuladora como solo sabía este realizador, con un blanco y negro maravilloso, así como actuaciones espléndidas y encuadres absolutamente cautivadores, pese a que la historia es muy lúgubre. Quizás, con el tiempo, “Psicosis” no cause el miedo que causaba antes, pero creo que la sorpresa se mantiene intacta.

3. “Halloween” (1978)

“Halloween” de John Carpenter me parece brillante en su economía de recursos para causar miedo y mantenerte tenso con lo que puedes llamar su minimalismo, aunque era en realidad su bajo presupuesto. Pero todo esto me parece notable, al ser un película donde no hay sangre pero el terror está latente con este monstruo llamado Michael Myers.

4. “El enigma de otro mundo” / “The Thing” (1982)

Otra película de John Carpenter. “El enigma de otro mundo” o “La cosa” creo que es una película de ciencia ficción llena de terror y tensión al tener a este monstruo que se apodera de la identidad de las personas. Yo cuando la vi por primera vez hace muchos años fue algo sorprendente. También es una muestra de que los efectos especiales prácticos pueden ser tan audaces y veraces como solo lo mostró Carpenter en esta película. Cinta que también tenía la música de Ennio Morricone, una cosa rara también, que es una música muy inquietante durante toda su duración. Por parte de la actuación, Kurt Russell está en uno de sus mejores papeles hasta la fecha. Me encanta este filme, es todo un peliculón.

5. Empate: “Freaks” (1932) y “La invasión de los usurpadores de cuerpos” (1956)

Y en el número 5 voy a hacer otro empate y poner a “Freaks” junto a “La invasión de los usurpadores de cuerpos”. La primera es una cinta dirigida por Tod Browning, una película absolutamente incómoda que una la ve con cierto recelo y en la que, finalmente, los llamados ‘freaks’ terminan siendo más humanos que los ‘normales’. Tiene un final que la primera vez que la vi casi me caigo, fue una cosa aterradora.

A esa la empato con “La invasión de los usurpadores de cuerpos”, que tiene varias versiones, pero yo elijo la original de 1956. Esta cinta dirigida por Don Siegel marca un hito al presenta una película como de cacería de brujas que tiene una onda política donde hay estos seres que toman el cuerpo de otros. Esta cinta es una película a la que le hice un pequeño homenaje en mi propio filme “Comedia macabra” (2017), donde el personaje de Natalia Salas ve una película en televisión protagonizada por Junior Silva y Alicia Mercado que es una imitación muy mía de “La invasión” que es una de las cosas de las que estoy más orgulloso dentro de mi filmografía en general. Me encantaría hacer algo así en blanco y negro, y homenajeado este tipo de filmes los años 50.

