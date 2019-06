"Toy Story 4" revela el detrás de cámaras de Keanu Reeves | VIDEO

A menos de dos semanas que "Toy Story 4" llegue a los cines, un video publicado en YouTube muestra cómo el actor Keanu Reeves y sus colegas le dan vida a los personajes del filme de Pixar, a estrenarse el próximo 21 de junio.

En la grabación puede verse a Reeves, conocido por la saga "John Wick" y la trilogía "Matrix", gesticular frenéticamente mientras interpreta a Duke Caboom, un juguete basado en un temerario motociclista y 'stuntman' (doble de acción) que ha sido confinado a una repisa de una tienda de antigüedades.

Así fue la grabación de Keanu Reeves en la grabación de las voces de los personajes de "Toy Story 4"

La actuación de Reeves parece haber deleitado a su colega Chris Evans, conocido por su encarnar al Capitán América en los filmes de Marvel, quien compartió parte del video en Twitter con el mensaje "Si ellos (Pixar) solo estrenaran 2 horas de esto y lo llamara Toy Story 4, probablemente lo vería al menos dos veces en los cines".

Reeves ha tenido un 2019 ocupado. Además de protagonizar "John Wick 3: Parabellum" como el personaje titular, el actor también tuvo un cameo en el filme de Netflix "Always Be My Maybe" y recientemente anunció que aparecerá en el esperado videojuego Cyberpunk 2077.

El video, publicado por Fab TV, también muestra las interpretaciones de veteranos de la saga de Pixar como Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear) y Annie Potts (Bo Peep).

Se les unen Keegan-Michael Key como Ducky, Christina Hendricks como Gabby Gabby y Tony Hale como Forky, personaje detonante de la trama de la nueva película.

En una entrevista con Ellen Degeneres, Hanks, quien ha estado en cada una de las entregas de "Toy Story", confirmó que esta película será la verdadera conclusión de la saga y advirtió que esta contendrá un final muy emotivo.