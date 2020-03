Toy Story 4: fecha de estreno, tráiler, sinopsis y personajes | "Toy Story" marcó a una generación con sus personajes y conmovedora historia, con su lección de verdadera amistad y desprendimiento. Desde niños, muchos vieron crecer emocionalmente a estos juguetes que 'cobran vida' cuando ningún humano está cerca, y del mismo modo a Andy, el niño que los llevó de aventura en aventura.

En ese marco, “Toy Story 3” debía ser la última película de la franquicia. Andy había crecido y se iba a la universidad, así que decidió regalar su famosa caja de juguetes a Bonnie, su pequeña vecina, despidiéndose de sus juguetes para siempre.

No obstante, la presión de los fans obligó a Disney y Pixar a reconsiderar su postura y hacer una película más: "Toy Story 4", anunciada oficialmente el 6 de noviembre del 2014 para estrenarse finalmente en junio de 2019.

De acuerdo al director Josh Cooley, en realidad Disney solo debía tomar la decisión, debido a que el guion de "Toy Story 4" comenzó a escribirse desde antes del estreno de "Toy Story 3". La idea ya estaba dando vueltas. El cierre perfecto de la tercera parte no tenía que ser definitivo.

"Andrew Stanton, uno de los escritores, que ha escrito en todas las películas de 'Toy Story', uno de los padrinos de Toy Story, en realidad comenzó el guión del número 4 mientras que el 3 aún se estaba terminando. Pero lo mantuvo en secreto. No lo sabíamos, hablo por todos nosotros", declaró a ComingSoon algunos días antes del lanzamiento de su película.

Por su parte, Tom Hanks, la voz en inglés de Woody, fue tajante cuando dijo a Jimmy Kimmel: "Es una gran película, es una película maravillosa (...) Sé que suena ridículo porque soy parte de ella, pero es una de las mejores películas que he visto en mi vida. No sé cómo decirlo de otra manera, realmente lo es". Y no exagera.

Hasta el 19 de junio, "Toy Story 4" tenía una calificación de 99 % en Rotten Tomatoes sobre la base de 154 reseñas, mientras que en Metacritic tiene una puntuación de 84 sobre 40 críticas.

Según Deadline, "Toy Story 4" podría hacer US$ 260 millones en su primer fin de semana a nivel mundial. Eso sí, será la primera película de Pixar desde 1995 que no incluye un corto animado. La última había sido "Toy Story".

Tráiler de "Toy Story 4"

El 19 de marzo, Pixar finalmente reveló el primer tráiler extendido de "Toy Story 4". En el video, de poco más de 2 minutos y medio de duración, se muestra a Buzz, Woody y toda la pandilla reunida en una nueva aventura.

En esta ocasión, el popular Woody aparece como el guardián de Forky, un juguete creado por Bonnie, su nueva dueña tras ser cedida como un noble gesto por el adolescente Andy en la última cinta.

Forky tendrá una crisis de identidad, porque en realidad es un tenedor con plastilina, y se fugará de casa y Woody acudirá en su busca y por el camino encontrará a Bo Peep y su nueva vida.

Historia y sinopsis de "Toy Story 4"

"Woody siempre se ha sentido seguro de su lugar en el mundo y su prioridad ha sido siempre cuidar a su dueño, ya sea Andy o Bonnie. Por ello, cuando el nuevo trabajo manual de Bonnie se convierte en un juguete llamado Forky y se declara 'basura', Woody buscará convencerlo de que acepte su destino como juguete y por qué es tan bueno serlo.

Su planeas serán interrumpidos por un sorpresivo viaje familiar. Este paseo incluirá una reunión con su antigua novia Bo Peep. Luego de muchos años por su cuenta, Bo se ha convertido en un espíritu aventurero, por lo que Woody y Bo descubren que tienen conceptos muy diferentes de lo que es ser un juguete.

Al final, esta discusión será el menor de sus problemas, ya que deberán enfrentar nuevos retos para volver de una sola pieza con Bonnie".

Todos personajes reunidos en el póster internacional de "Toy Story 4" (Foto: Disney)

Por lo visto en el primer avance de "Toy Story 4", Forky será el centro de las nuevas aventuras de Woody, Buzz Lightyear y compañía a partir de su negativa a ser un juguete.

Forky es un cubierto de plástico que Bonnie convierte en un juguete, cosa que descuadra por completo al nuevo integrante de la familia de "Toy Story", quien en el primer adelanto de la cuarta película grita desesperado que "¡yo no pertenezco aquí!". Al parecer, Woody intentará ayudarlo a superar esta crisis de identidad, aunque todo se complicará cuando Bonnie los lleve a todos en un viaje familiar, donde Woody se reencontrará con su viejo amor, Bo Peep, y donde conocerá nuevos amigos como Bunny y Ducky, dos peluches con serios problemas de actitud.

Bo Peep ha vuelto al redil (Foto: Disney / Toy Story 4)

La historia de Bo Beep

Después de años de rumores, a finales de enero fue confirmado el retorno de Bo Peep a "Toy Story" tras perderse en una venta de garaje de la familia de Andy. Lejos de todos y por su cuenta, Bo también intentó descubrir durante este tiempo su lugar en el mundo y eso la convirtió en "un espíritu libre que busca aventuras". Bo ya no usa su antiguo traje de pastora, sino un atuendo más cómodo y capa, y cuando se reencuentra con Woody, simplemente se da cuenta que ya no son el uno para el otro.

"Bo ha tomado el control de su propio destino. Mientras Woody estaba viendo crecer a Andy, Bo acumuló polvo hasta que decidió salir al mundo. Y cuando Woody aparece, no pueden creer que se hayan encontrado otra vez", declaró el director de "Toy Story 4" , Josh Cooley.

El personaje de Keanu Reeves

A mediados de diciembre, Keanu Reeves confirmó que se unió al elenco de "Toy Story 4" para prestar su voz a un personaje que después fue identificado como Duke Caboom.

"Recibí una llamada que fue realmente genial de las encantadoras personas de Pixar y los creadores de este número, esta edición o continuación de la historia. Me presentaron el personaje y luego hablamos y me permitieron hacer una especie de riff", contó a Collider.

Duke Kaboom ha sido descrito como un héroe de acción que proviene de "un lugar donde se envían los juguetes descontinuados" y por lo visto, estaría relacionado con Bo Beep y el inesperado espíritu aventurero de la pastora de porcelana.

De acuerdo a una teoría popularizada en YouTube, Duke habría aparecido en "Incredibles 2", otra película de Pixar, en la cuna del bebé Jack-Jack Parr como parte de sus jueguetes.

El personaje de Keanu Reeves habría aparecido en "Incredible 2", siguiendo la tradición de los cameos de Pixar (Foto: Disney)

Su personaje en “Toy Story”será la cereza en el pastel del año de Keanu Reeves, tras estrenar “John Wick 3: Parabellum” y su alto al mundo de los videojuegos como protagonista de “Cyberpunk 2077”. En palabras de Cooley, Reeves conquistó a todos en el equipo de “Toy Story”.

"Me quedé impactado por lo divertido que es Keanu Reeves. En cámara y fuera de ella. Es naturalmente divertido. Se me quedó grabado porque no estaba preparado para ello", compartió con Cinemablend.

Actores de voz en inglés y personajes de "Toy Story 4"

Tom Hanks - Woody

Tim Allen - Buzz Lightyear

Annie Potts - Bo Peep

Joan Cusack - Jessie

Blake Clark - Slinky Dog

Wallace Shawn - Rex

John Ratzenberger - Hamm

Estelle Harris - Mrs. Potato Head

Jodi Benson - Barbie

Michael Keaton - Ken

Jeff Pidgeon - Aliens

Kristen Schaal - Trixie

Bonnie Hunt - Dolly

Timothy Dalton - Mr. Pricklepants

Jeff Garlin - Buttercup

Laurie Metcalf - Mrs. Davis

Lori Alan - Mrs. Anderson

Tony Hale - Forky

Keegan-Michael Key - Ducky

Jordan Peele - Bunny

Keanu Reeves - Duke Caboom

Carl Weathers

Todos los tráilers y promociones de "Toy Story 4"

Primer avance de "Toy Story 4", de noviembre de 2018

Segundo avance de "Toy Story 4", lanzado un día después del primer teaser

El regreso de Bo Beep fue anunciado con este pequeñ teaser

Spot de "Toy Story 4" lanzado durante el Super Bowl 2019

Fecha de estreno de "Toy Story 4"

"Toy Story 4" será estrenada en junio de 2019 tras ser retrasada por Disney y Pixar al menos una vez de forma oficial. Inicialmente fue programada para el 16 de junio de 2017.

Equipo creativo de "Toy Story 4"

Director: Josh Cooley

Guion: Andrew Stanton y Stephany Folsom

Producción: Pete Docter, Mark Nielsen, Jonas Rivera, Andrew Stanton y Lee Unkrich

Música: Randy Newman

Edición: Axel Geddes

Casting: Natalie Lyon y Kevin Reher

​Diseño de producción: Bob Pauley

Dirección de arte: Laura Phillips

Fotos y otras promociones de "Toy Story 4"

Póster de "Toy Story 4" con motivo del inicio del Año del Cerdo en China (Foto: Disney)

Póster de Woody (Foto: Toy Story 4 / Disney)

Póster de Buzz Lightyear (Foto: Toy Story 4 / Disney)

Póster de Bunny y Ducky (Foto: Toy Story 4 / Disney)

Este es Forky (Foto: Toy Story 4 / Disney)

Afiche "Toy Story 4". (Difusión)

CURIOSIDADES DE "TOY STORY 4"

El director Josh Cooley y el productor Jonas Rivera revelaron a ComicBook que debieron eliminar a un espeluznante juguete de Navidad, un Santa Claus, porque no iba a juego con el ritmo de la película, por más que amaran al personaje. "Lo extrañé mucho", reconoció el cineasta,

El actor Keegan-Michael Key contó en "The Tonight Show" que junto a su amigo Jordan Peele improvisaron una canción para Ducky y Bunny, sus personajes en "Toy Story 4", que se quedó en la película.