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Resumen

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Por Agencia EFE

La quinta entrega de la franquicia “Toy Story” se ha impuesto en la taquilla este último fin de semana con una recaudación global de 312 millones de dólares, de los que sólo en Estados Unidos ha recibido 160 tras su estreno, según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

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