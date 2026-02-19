Estrenan el trailer de “Toy Story 5”: Buzz y Woody se unen para enfrentar a una tablet inteligente

Este jueves, Pixar Animation Studios presentó el trailer oficial de “Toy Story 5”, la quinta entrega de su franquicia más longeva y exitosa, siete años después de su última entrega, con Buzz y Woody arremetiendo contra una tablet inteligente.

En esta ocasión, los juguetes deberán salvar a Bonnie de su nueva tableta, denominada Lilypad, un dispositivo con personalidad propia que ha desplazado el juego tradicional.

Por ello, la historia presenta a un Woody renovado (con poncho y una supuesta alopecia), liderando a Jessie, Forky, Slinky Dog y un ejército de figuras de acción para evitar que la tecnología domine la infancia de su dueña.

El veterano de Pixar, Andrew Stanton, quien asume como de director y guionista, señaló que la película no busca ser un enfrentamiento clásico entre héroes y antagonistas, sino un “ajuste de cuentas existencial” para los personajes.

La segunda temporada de la serie de HBO, “Como agua para chocolate”, se estrena el 15 de febrero. Esta revisita el clásico de la autora mexicana Laura Esquivel. En conversación con este diario, la protagonista Azul Guaita y el director Julián de Tavira defienden la nueva versión en streaming.

El reparto vocal original se mantiene, con el regreso de Tom Hanks (Woody) y Tim Allen (Buzz Lightyear), acompañados por Joan Cusack, Blake Clark y Tony Hale. Asimismo, con las incorporaciones de Greta Lee y Conan O’Brien.

Finalmente, el estreno mundial de “Toy Story 5” en salas de cine está programado para el próximo 19 de junio.