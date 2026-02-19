Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El estreno mundial de "Toy Story 5" en las salas de cine está programado para el próximo 19 de junio. | Foto: YouTube (Captura)
El estreno mundial de "Toy Story 5" en las salas de cine está programado para el próximo 19 de junio. | Foto: YouTube (Captura)
Por Redacción EC

Este jueves, Pixar Animation Studios presentó el trailer oficial de “Toy Story 5”, la quinta entrega de su franquicia más longeva y exitosa, siete años después de su última entrega, con Buzz y Woody arremetiendo contra una tablet inteligente.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Estrenan el trailer de “Toy Story 5”: Buzz y Woody se unen para enfrentar a una tablet inteligente
Cine

Estrenan el trailer de “Toy Story 5”: Buzz y Woody se unen para enfrentar a una tablet inteligente

“Ruta Madre: los caminos de la ayahuasca” llega a Lima: todo lo que debes saber sobre el documental peruano
Luces

“Ruta Madre: los caminos de la ayahuasca” llega a Lima: todo lo que debes saber sobre el documental peruano

Premios Luces 2026: Así se eligen a los nominados
Luces

Premios Luces 2026: Así se eligen a los nominados

¿Cómo se gana un Oscar? Paso a paso, todo lo que tienes que saber del Premio de la Academia
Cine

¿Cómo se gana un Oscar? Paso a paso, todo lo que tienes que saber del Premio de la Academia