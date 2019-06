"Toy Story 5", ¿es posible? ¿Habrá una secuela de "Toy Story 4"?

Esta semana, Disney y Pixar estrenaron "Toy Story 4", la última película de la popular franquicia que marcó un antes y un después a toda una generación. Con esto y gracias a la enorme acogida de los fans, es un hecho que se convertirá en un gran éxito de taquilla. ¿Será que habrá una quinta parte?

Considerando el final de "Toy Story 3", ningún fan de la saga hubiera imaginado que habría una cuarta entrega de la franquicia, por lo que en el futuro la puerta aún estaría abierta para un posible "Toy Story 5"… aunque no es el caso.

Todas las señales apuntan a que "Toy Story 4" es el verdadero final de la serie de películas. Algunos medios internacionales han reportado que los creadores detrás de este último largometraje de Pixar y Disney no han tenido ninguna conversación de futuros proyectos de la franquicia.

El director Josh Cooley y los productores Mark Nielsen y Jonas Rivera fueron entrevistados por /Film, quienes les preguntaron sobre si una quinta instalación de la franquicia estaba entre los planes futuros. La idea fue rechazada casi al instante.

"No ha sucedido esa conversación, y estoy cien por ciento de acuerdo contigo. Estaría totalmente feliz si esto fuera el final", comentó Cooley. Por su parte, Nielsen explicó que el equipo ha estado completamente inmerso en la producción de "Toy Story 4" y nadie se ha puesto a pensar en el futuro todavía.

"Hemos estado totalmente enfocados en la cuarta, por lo que no hemos pensado más allá de eso," dijo en la entrevista. "Quiero decir, nunca sabremos qué es lo que el futuro nos depara. No habíamos pensado que habría una cuarta película. ¡Ni siquiera sabíamos que habría una tercera luego de terminar la segunda!".

Finalmente, Rivera agregó que no habría necesidad de otro "Toy Story", principalmente porque la historia de Woody finalmente ha llegado a su final con esta nueva película. "Sentimos que Woody necesitaba completar su arco, y eso fue lo que hicimos. Estamos satisfechos con eso", enfatizó.

Ahora, que no exista un "Toy Story 5" no quiere decir que los arcos de los otros personajes no continúen. El lanzamiento de Disney+ deja a Pixar la oportunidad de explorar con cortos animados o incluso series enteras, algo que el estudio ya ha hecho para "Toy Story" antes.

Es difícil decir que 'no habrá un Toy Story 5', pero todas las señales indican que así será. Lo más cercano es ver si el estudio produciría un nuevo producto para la franquicia en los próximos años, tal como Monsters Inc. que tendría su propia serie de televisión en el 2020.