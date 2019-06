"Toy Story", ¿tendrá algún spin-off al estilo de los "Avengers" de Marvel Studios?

"Toy Story 4" se estrenó hace poco en todos los cines del mundo. La famosa franquicia de juguetes volvió luego de muchos años con una entrega que pocos se esperaban, y ahora todos están de acuerdo con que esta película sería el perfecto final para la saga.

Incluso los participantes de la producción consideran que así será, pero nada está dicho en el mundo del entretenimiento. No sería la primera vez que se comenta sobre el "final" de algo y luego termina siendo una mentira, y "Toy Story" no es la excepción.

Hace poco Tim Allen, actor que da voz a Buzz Lightyear, hizo una comparación interesante entre su franquicia y la que lidera Marvel Studios, dando a entender que los productores de "Toy Story" y podrían estar pensando algo parecido a la serie de película de los 'Vengadores'.

"No puedo asegurarlo. Hay demasiado poco como para sugerir que esto no es, al menos, parte de un mundo mucho más grande," respondió a Us Weekly cuando se le preguntó si "Toy Story 4" sería el final de todo. "Me recuerda a las películas de los 'Avengers', no solo hay historias diferentes e independientes de los personajes, sino que son parte de un mundo mucho más grande."

"Yo siento que ya se acabó," continúa Allen. "Sin embargo, mi lado creativo me dice que, así como las cosas terminan, también podrían comenzar otras nuevas. Encuentro difícil simplemente no continuar". Por su parte, tanto Tom Hanks, quien interpreta a Woody, como el productor Mark Nielsen han reportado que no hay planes para "Toy Story 5", pero eso no significa que hayan dejado de trabajar en "Toy Story" en sí.

Incluso el final de la misma "Toy Story 4" deja aún cabos sueltos que podrían retomarse en el futuro. El productor Jonas Rivera en algún momento incluso mencionó que en Pixar "nunca dicen nunca", pero que si estaban satisfechos como cineastas de que la película se considere el cierre de la franquicia.

Con todo esto en mente, es impensable que "Toy Story" no continúe a lo largo de los años, pero tal serán otros protagonistas los que tomen la batuta en el futuro. De hecho, esto ya pasó, considerando la nueva serie de Disney+ "Forky Ask a Question", que se estrenará junto con la plataforma al ser lanzada mundialmente.