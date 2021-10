Conforme a los criterios de Saber más

Cusco se convirtió nuevamente en el centro del mundo, aunque en este caso el planeta fue Cibertrón. Esto debido a que la ‘ciudad imperial’ ha sido por las últimas semanas el escenario de grabación de “Transformers: Rise of the Beasts” (“Transformers: El despertar de las bestias”), la séptima entrega de la saga cinematográfica protagonizada por los más conspicuos ‘robots en disfraz’.

Una de las franquicias más populares del mundo, el interés sobre “Transformers” estalló en el Perú cuando se supo este 22 de junio de que nuestro país sería escenario de la nueva cinta. En esta nota reuniremos toda la información que sabemos de la película hasta la fecha.

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

La película es dirigida por Steven Caple Jr. (“Creed II”) y protagonizada por los actores Anthony Ramos (“In the Heights”) y Dominique Fishback (“Judas and the Black Messiah”). Michael Bay, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de “Transformers” por una década, deja la silla del director pero continúa como productor.

Por el lado de los Transformers, Peter Cullen continúa con su rol como la voz de Optimus Prime, el cual ha mantenido desde la serie animada original. Mientras tanto Ron Pearlman (“Hellboy”), dará voz al nuevo robot Optimus Primal, el cual se transforma en un gorila.

¿DE QUÉ TRATA?

“Transformers: El despertar de las bestias” es un nuevo capítulo en la saga cinematográfica, al servir como precuela de las primeras cinco películas, así como secuela de la más reciente cinta “Bumblebee” (2018).

Todavía no se sabe mucho del argumento de la película, escrita por dos guionistas casi desconocidos de nombre Darnell Metayer y Josh Peters, pero se conoce que la cinta estará ambientada en el año 1994 y seguirá a un veterano de guerra convertido en mecánico llamado Noah (Ramos) y a una investigadora de nombre Elena (Fishback).

Si bien la acción comenzará en Brooklyn, Nueva York, esta pronto pasará a tierras peruanas. Y ahí entra la otra parte de la ecuación de esta nueva entrega de “Transformers”, al introducir a personajes de la serie “Transformers: Beast Wars” al universo cinematográfico, una serie donde los robots se transformar en distintos animales para pelear.

Sobre cómo se incluirán estos personajes a la historia de la película, Caple Jr. ha adelantado que son “animales prehistóricos que han viajado a través del tiempo y el espacio” para llegar a nuestro planeta. También han señalado que la trama estará centrada en el líder de los Autobots: “Quiero conocer más sobre Optimus Prime, llegar debajo de la superficie - debajo del metal, si se puede decir- y explorar quién es él y su experiencia en la Tierra”.

La filmación de escenas en Perú hace pensar que la trama involucra a civilizaciones como la de los Incas, aunque el director Steven Caple Jr. aseguró que “es parte de su deber no desvirtuar la historia, así que nos esforzamos por mantener la parte histórica separada de las narrativas ficticias que presentamos”.

¿QUÉ TRANSFORMERS VEREMOS EN LA PELÍCULA?

Tres grupos de Transformers han sido confirmados para la película y sus versiones de vehículos ya se han podido ver en el puerto del Callao, así como en las calles de Cusco.

Por el lado de los Autobots se han confirmado Optimus Prime, quien regresa a una apariencia más clásica al asumir la forma de un semi camión Freightliner de 1987. Además está Bumblebee, quien se mantiene como un Chevrolet Camaro Clásico; Mirage, un Porsche 964; Arcee, la única autobot mujer en esta película y una motocicleta Ducati 916; y Wheeljack, quien se transforma en la clásica Furgoneta Camper Devon Volkswagen de 1964.

Los villanos de esta cinta serán los Terrorcons, un misterioso grupo liderado por Scourge, cuya forma vehículo es un apropiadamente siniestro Camión maderero negro Kenworth JF. Sus compañeros para el crimen son Nightbird, una fémina robótica que se transforma en un Nissan Skyline GT-R R33 y un todavía no revelado camión remolcador de color naranja.

Mientras tanto los Maximals que se han confirmado son Optimus Primal, quien se transforma en un gorila; Rhinox, un rinoceronte, Airazor, una robot que se transforma en un halcón peregrino; y Cheetor, un guepardo. Fuera de la conferencia donde se anunció la película, los productores de “Transformers” no han mostrado la apariencia de los Maximals y si bien hay imágenes que se han filtrado al internet, estas no han sido compartidas oficialmente por lo que respetaremos sus deseos.

Se pudo ver en la conferencia tanto a Optimus Primal como Airazor, ambos mostrando una apariencia que combinaba una forma similar a la de los animales reales, pero con la base de componentes claramente tecnológicos.

Una de las grandes interrogantes son los Predacons, los némesis de los Maximals. Aunque fueron mencionados durante la presentación, hasta ahora no se sabe nada de su aparición.

¿DÓNDE SE ESTÁ FILMANDO LA PELÍCULA?

La película está siendo filmada en los Estados Unidos (Los Ángeles y Brooklyn), estudios en Canadá (Montreal) y en el Perú.

En cuanto a la filmación en nuestro país, esta se ha enfocado en los departamentos de Cusco y San Martín. Estas son las escenas que se ha confirmado se han filmado en el Perú.

Varias escenas en Machu Picchu en la que participaron Anthony Ramos y Dominique Fishback, que tuvieron como escenario a la Plaza Principal, Tres Portadas y Entrada al Puente Inca. La grabación en el santuario se realizó sin maquinaria pesada, con José Bastante Abuhadba, jefe del parque arqueológico donde se encuentra la ciudadela incaica, asegurando que no iba a “ingresar ninguno de los robots, ni siquiera una mano de estos”. Mientras tanto el director Steven Caple Jr. también ha asegurado - en tono de broma - que no recibieron el permiso de hacer explotar Machu Picchu, así que estará a salvo incluso en su versión cinematográfica.

Mientras tanto el centro histórico de la ciudad de Cusco también ha sido escenario de grabaciones y se han difundido videos de la grabación de una elaborada escena de persecución por las calles de la ciudad imperial involucrando a Optimus Prime, Arcee, Scourge y Mirage. Según han informado varios medios, las grabaciones empezaron el 7 de octubre y se han realizado en la Plaza de Armas de Cusco, así como el cercano Mercado Central de San Pedro y calles colindantes

Otro lugar donde se han hecho grabaciones fue en los alrededores de la localidad de Maras en el Valle Sagrado de los Incas, donde se pudo ver a todos los principales vehículos de la película.

La Fortaleza de Sacsayhuamán también ha sido lugar de grabaciones y fue cerrada al público entre el 6 y 7 de octubre. Rumores no confirmados difundidos en medios locales indicaron que la estructura incaica estará relacionada a un Transformer todavía no identificado que aparentemente ayudará a los protagonistas en su aventura.

Por último, la producción de la película también recibió permiso para filmar en la carretera Piri-Abra Málaga; así como la vía de los sectores Montaña 28B Abra Málaga-Ruta Cusco-Quillabamba; y Piri-Alfamayo entre el 18 de octubre y el 12 de noviembre, según informó Andina el pasado 10 de septiembre.

Por el lado de las grabaciones en San Martín, la filmación se realizó desde mediados a fines de septiembre e involucró lugares conocidos como Alto Shilcayo, lugares específicos de los distritos Chazuta y Shapaja, las cascadas La Unión en La Banda de Shilcayo, así como un espacio del kilómetro 12 de la carretera a Yurimaguas y las cataratas de Ahuashiyacu, según información de Andina.

A diferencia de los reportes sobre la situación en Cusco, todavía hay poca información sobre qué escenas se grabaron en San Martín, pero rumores sin confirmar indican que estas estarían relacionados con los Maximals. Esto tiene sentido, ya que este grupo de robots tendría más facilidad de esconderse de los humanos en la Amazonía.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA PELÍCULA?

“Transformers: El despertar de las bestias” llegará a los cines el 24 de junio del 2022.

