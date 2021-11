Fans de “Transformers” tendrán que esperar más para la siguiente entrega luego de que Paramount Pictures decidiera postergar el estreno de la siguiente entrega, titulada “Rise of the Beast” (“El despertar de las bestias”), del 24 de junio del 2022 al 9 de junio del 2023.

La película dirigida por Steven Caple Jr. y protagonizada por Anthony Ramos y Dominique Fischback continúa la lucha entre los Autobots y los Decepticons, además de agregar elementos de la popular serie “Beast Wars”.

La película, ambientada en la década de los 90, fue filmada en Nueva York, Brooklyn y el Perú. En nuestro país, el elenco no solo visitó la ciudad Cusco y Machu Picchu, sino también la selva amazónica.

“Transformers: Rise of the Beasts” no es la única cinta que ha sufrido un retraso, con el misterioso nuevo proyecto de “Star Trek” pasando a estrenarse del 22 de diciembre de 2023 del 9 de junio de 2023. Hasta el momento no se sabe si el filme será una continuación de las anteriores películas protagonizadas por Chris Pine.

The Hollywood Reporter señaló que este cambio ocurre poco después de que Brian Robbins fuera instalado como nuevo CEO de Paramount. Las postergaciones también siguen las tendencias de otras compañías como Disney, quienes también retrasaron el estreno de sus esperadas películas por meses.

