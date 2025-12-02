El Festival de Cine Europeo de Lima culminó su edición 2025 premiando a “Tres kilómetros hasta el fin del mundo”, de Rumanía, como Mejor Largometraje Europeo de Ficción. La película de Emanuel Pârvu también recibió una Mención Honrosa de APRECI por su retrato sobrio y emocional sobre dos jóvenes atrapados en un entorno que se desmorona.

El segundo gran reconocimiento del certamen, el Premio a Mejor Película Europea otorgado por APRECI, fue para “Chistes y Cigarrillos” (España), dirigida por David Trueba. El filme destacó por su humor seco y su sensible reconstrucción de un vínculo familiar marcado por antiguos conflictos.

El público también tuvo un rol decisivo en la clausura. El Premio del Público recayó en “Giannis en las ciudades” (Grecia), de Eleni Alexandrakis, una historia íntima sobre un adolescente que enfrenta pérdidas y cambios en una Grecia de mediados del siglo XX.

Con estos galardones, el Festival cerró una edición que reunió 48 películas de 20 países de la Unión Europea, además de obras invitadas de Ucrania y Perú, consolidándose como uno de los eventos cinematográficos más diversos y relevantes del año.

Las proyecciones se realizaron en 13 sedes en Lima y en 7 sedes en provincias, incluyendo Cusco, Arequipa, Piura, Trujillo y Chiclayo. Esta ampliación permitió conectar con públicos variados y fortalecer la presencia del festival en distintas regiones del país.

En esta edición, Finlandia asumió la presidencia del festival y tuvo como invitadas especiales a la directora Pirjo Honkasalo y a la escritora y actriz Pirkko Saisio, quienes presentaron su filme “Orenda” y compartieron experiencias con el público peruano.

El Festival también reforzó su propuesta con secciones paralelas como Cine Infantil, Otras Miradas, la Retrospectiva del cine finlandés y el Diálogo Cinematográfico Perú–Finlandia, además del ciclo “Ucrania País Invitado”, que acercó al público al cine ucraniano actual y su mirada contemporánea.