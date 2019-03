"Triple frontera": qué dice la crítica de la película de Ben Affleck en Netflix

La nueva película de Netflix "Triple frontera" narra la aventura de un grupo de ex agentes de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos que se reúnen para planear un atraco en una zona de múltiples fronteras escasamente poblada de América del Sur.



Por primera vez en sus prestigiosas carreras, estos héroes olvidados emprenden esta peligrosa misión por sí mismos en un lugar lejano de su país. Pero cuando los eventos toman un giro inesperado y amenazan con salirse de control, sus habilidades, sus lealtades y su moral son empujadas a un punto de ruptura en una batalla épica por la supervivencia.



Los exmilitares estadounidenses están protagonizados por Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garret Hedlund y el chileno Pedro Pascal, recordado por su papel en "Narcos" y "Game of Thrones".

Esta cinta de Netflix está por J. C. Chandor, nominado al Oscar por "Margin Call" ; y está coescrita por el ganador del Oscar Mark Boal ("The Hurt Locker" y "Zero Dark Thirty").

"Triple frontera"- tráiler oficial. (Video: Netflix)

La prensa internacional ya tuvo acceso a la película de Netflix, aquí sus impresiones:

ROLLING STONE

"Esta explosión de acción de Netflix recibe un pase de escapismo sin sentido, pero su intento de venderse como algo más profundo está más allá de la redención".

ARIZONA REPUBLIC

"Es una película que tal vez intenta hacer demasiado, pero hace lo suficiente para mantenerlo pegado a la pantalla".



ASSOCIATED PRESS

"Triple Frontier tiene la sensatez de tomar una configuración machista, similar a "Expendables" y girarla hacia adentro. Simplemente no va lo suficientemente lejos".

AVCLUB

" 'Triple Frontier' se convierte en un ejercicio fascinante y sostenido en la clasificación absurda, ya que un contratiempo tras otro obliga a los hombres a decidir si están dispuestos a tirar cantidades obscenas de dinero para salvar sus pieles".

SAN FRANCISCO CHRONICLE

"La idea detrás de "Triple Frontera" podría haber apoyado fácilmente una película de múltiples capas llena de acción, personajes interesantes y dilemas éticos. Esa fue ciertamente la intención, sin duda, pero la película se queda corta en las tres áreas".

SCREENRANT

" 'Triple Frontier' es un thriller tenso y dramático, impulsado por un puñado de actuaciones fuertes y un guión fascinante de Mark Boal".