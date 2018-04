"La Última Tarde" gana premio a mejor largometraje en Francia

"La Última Tarde" de Joel Calero recibió el premio a Mejor Largometraje en el décimo Festival de Cine Peruano de París, que se realizó el fin de semana en la emblemática sala de cine “Le Lincoln”, en los campos Elíseos de la Ciudad Luz.

Se impuso a las cintas: "La Hora Azul" de Evelyne Pegot, "La Luz en el Cerro" de Ricardo Velarde y "La Hora Final" de Eduardo Mendoza.

“Estamos muy contentos de recibir esta distinción en el encuentro cinematográfico más importante para la difusión del cine peruano en Europa. Hemos ganado todos los premios posibles, pues antes habíamos recibido en festivales internacionales galardones a Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Director, Mejor Guion y Premio del público”, comentó Calero.

Tráiler de "La Última Tarde". (Video: YouTube)

El jurado del festival -compuesto por Véronique Godard, Anne Husson, Rosanna Seregni, Olivier Jahan y Jean Jacques- le otorgó el premio a La Última Tarde “por sus grandes cualidades: un dominio en el guion, una dirección de actores bien lograda, con un enfoque histórico matizado. Todo contribuye a esta película, para revelar un verdadero autor”.

Calero, además, destacó que "La Última Tarde" -que protagoniza Lucho Cáceres- es la primera película de una trilogía fílmico-política que realizará previo al bicentenario de la independencia del Perú.

Adelantó que por estos días se encuentra en la postproducción de su próxima película: "Amigos en Apuros", donde volvió a trabajar al lado de Cáceres.

"Amigos en Apuros es un proyecto en cuyo guion Lucho y yo hemos trabajado durante tres años, y también la hemos codirigido. Es una comedia de enredos que la estamos realizando con mucho cariño y profesionalismo porque queremos sentirnos orgullosos, tanto como de La Última Tarde. Queremos que el público se divierta con una película de calidad", sostuvo el director.

"Me ha pasado algo muy especial, siempre escuché eso de que las películas cobran vida propia y con "La Última Tarde" lo he podido experimentar. No esperé tanto reconocimiento por ese trabajo. Uno no tiene conciencia hasta donde va a llegar el trabajo que realizas", dijo Lucho Cáceres tras indicar que este año volverá a la pantalla grande.

"Amigos en Apuros es un proyecto que tenemos hace muchos años. Con Joel (Calero) nos hemos sentido muy cómodos escribiendo y dirigiendo. Es otro género: comedia, lo hemos creado juntos, es nuestro hijo. Estoy aprendiendo de la mano de Joel y con ganas de que al público le agrade. Tenemos muchas historias y proyectos", precisó Cáceres.