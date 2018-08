"La última tentación de Cristo" y otras películas que causaron polémica

El arte suele ser provocador por naturaleza y el cine no es una excepción. La polémica en torno a un largometraje puede llegar desde diversos frentes, aunque es claro que hay temas y formas de abordar una historia más espinosos que el promedio.

En esta nota y también en la galería (arriba) se reúnen algunos de los trabajos cinematográficos más polémicos de la historia del cine. Perdonando importantes omisiones, como el 'gore' asiático y el trabajo de directores como Von Trier o Cronenberg, esta galería reúne largometrajes que a día de hoy siguen un intenso debate.

- "La última tentación de Cristo" (1988) -

Basada en la novela homónima de Nikos Kazantzakis, al igual que esta, el largometraje de Martin Scorsese daba particular importancia a la faceta humana de Jesucristo. En la escena de la tentación del desierto, Satanás muestra a Jesús como habría sido su vida de no haber aceptado su misión como hijo de Dios, lo que incluye una escena íntima con María Magdalena.

Muchos grupos católicos y de otras confesiones cristianas mostraron su rechazo a la película, por lo que la película fue prohibida o censurada en muchos países. Tras el estreno, se registraron disturbios en diversas regiones e incluso una sala de cine fue incendiada en Francia.

- "La naranja mecánica" (1971) -

Adaptación de la novela homónima de Anthony Burgess, la cinta de Stanley Kubrick era una crítica a la sociedad en su amplio espectro a través de un mundo distópico. La cinta fue criticada en numerosos territorios por la violencia física, psicológica y sexual que mostraba.

En el Reino Unido, donde que se filmó la película, hubo una polémica enorme, al punto de que el director decidió que su trabajo no se proyectara en dicho país tras haber recibido amenazas. La cinta recién se pudo ver en las salas tras la muerte de Kubrick.

- "Saló o los 120 días de Sodoma" (1975) -

Pier Paolo Pasolini llevó al cine "Los 120 días de Sodoma", novela con la que el Marqués de Sade ya había horrorizado al mundo occidental dos siglos atrás. Considerada por muchos una obra de culto a día de hoy, el largometraje incluye torturas, violaciones, coprofagia y asesinatos. El hecho de que participaran actores menores de edad acentuó la polémica.

Tal fue el escándalo que generó la película, que Pasolini fue arrestado por obscenidad y su trabajo fue prohibido numerosos países. La película iba a ser la primera parte de una "trilogía de la muerte" y precedente de otra "trilogía de la vida", que adaptaría clásicos como "Las mil y una noches", "Los cuentos de Cantebury" y "El Decamerón". El misterioso asesinato del director, pocos días después del estreno truncó el proyecto.

- "El exorcista" (1973) -

Dirigida por William Friedkin, el largometraje se basaba en la novela del mismo nombre, escrita por William Peter Blatty, quien fue el responsable del guion. Pese a ser un clásico universal del cine de terror, la película encontró una fuerte oposición de los grupos conservadores.

El argumento de una niña de 12 años siendo poseída por el mismo demonio fue demasiado chocante para algunos. Lo grotesco de la imagen y comentarios de Linda Blair, sumados a una escena en la que la muchacha poseída se masturbaba con un crucifijo, terminaron por escandalizar a un sector de la sociedad.

- "Bajos instintos" (1991) -

Una de las cintas más polémicas de los años 90 es recordada por ser particularmente violenta y explícita en lo referente al sexo, pese a ser un trabajo comercial. Incluso las organizaciones de derechos de los homosexuales se mostraron críticas con la producción por su retrato de las relaciones entre la población LGTBI.

Para poner más sal sobre las heridas, Sharon Stone vio horrorizada en el estreno la célebre escena del cruce de piernas. La razón de ello es que el director, Paul Verhoeven, le prometió que no se iba a ver nada y la película terminó mostrando todo lo contrario. Stone contó años después que abofeteó al cineasta y abandonó la sala de cine.

- "Lolita" (1962) -

En los 60 Stanley Kubrick decidió adaptar la polémica novela que Vladimir Nabokov publicó en 1955. La relación entre un hombre maduro y una adolescente –su hijastra– que presentaba el relato horrorizó a muchos de la misma forma que lo hizo el hoy aclamado libro de Nabokov.

Lolita tenía 12 años en la novela, pero Kubrick decidió que debería tener 14 años en el largometraje y consiguió el permiso del escritor. De poco sirvió la decisión, pues los colectivos conservadores se mostraron indignados luego del estreno. Sue Lyon, la actriz que dio vida a la muchacha, tenía 16 años durante el rodaje.

- "Ciudadano Kane" (1941) -

La polémica es algo distinta en este caso, pues Orson Welles se basó en la vida de William Randolph Hearst, magnate de la prensa, para su recordado largometraje. Este último y la influyente reportera Louella Parsons, que trabajaba para los diarios de Hearst, quedaron tan enfadados con sus retratos que sabotearon el estreno.

Tráiler de "Ciudadano Kane".

Pese a conseguir que la cinta naufragara en su tiempo, Hearst no pudo evitar que lo asociaran al personaje de Charles Foster Kane. La película volvería a ser estrenada en los años 50, cosechando el éxito que no tuvo en su día y actualmente es considerada una obra esencial en toda la historia del cine.

- "La vida de Brian" (1979) -

Para muchos la más grande comedia del colectivo Monthy Python y uno de los mejores trabajos en la historia del género. El largometraje hace uso paródico del mesianismo cristiano y muestra paralelismos entre su protagonista, Brian, y Jesucristo. De hecho, Brian nació muy cerca de Jesús y es habitualmente confundido con este a lo largo de la cinta.

La película fue un éxito de taquilla y muchos recuerdan aquella memorable escena del coro de crucificados entonando la inolvidable "Always Look on the Bright Side of Life". Más allá de que los Monthy Python intentaron hasta el cansancio deslindar su obra de la crítica pura a la religión, ello no evitó que la película fuera prohibida en países como Irlanda y Noruega.

Life of Brian - Always Look on the Bright Side of Life

- "La edad de oro" (1930) -

Luis Buñuel estrenó una de sus obras más provocadoras en los años 30, en la que pasó como una aplanadora sobre buena parte de las convenciones sociales de su tiempo. La sátira de la película cargó contra la represión popular, la Iglesia y las figuras de poder en general, escandalizando a la sociedad de ese entonces.

La película fue duramente criticada en España y Francia, aunque ello no evitó de que gozara de gran éxito. En este último país se registraron diversos incidentes en los que grupos nacionalistas y de extrema derecha saboteaban las proyecciones de "La edad de oro" de forma violenta.

- "Holocausto caníbal" (1980) -

Cinta de terror del italiano Ruggero Deodato que fue tan violenta y explícita que el cineasta fue llevado a juicio. El director logró demostrar que todo lo visto en la película era falso y que no había asesinado a ningún actor.

No obstante, la película sigue recibiendo duras críticas a día hoy porque las muertes crueles de hasta siete animales sí fueron reales. Tan polémica, como reverenciada por algunos, muchos la consideran un referente del género que hoy en día se conoce como 'mockumentary' o falso documental.