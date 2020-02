Es una pena que haya pasado, casi desapercibida, esta obra maestra de Marielle Heller. Se trata de una de las mejores cineastas de EE.UU. Y su talento destaca no solo entre las realizadoras mujeres –que todavía son minoría–, sino que incluye al universo total de directores norteamericanos de hoy. De su autoría son, también, las nunca estrenadas en nuestro país “The Diary of a Teenage Girl” (2015) y “Can You Ever Forgive Me?” (2018).

“Un buen día en el vecindario" es también la canción que identificaba al programa de TV “Mister Rogers’ Neighborhood” (1968-2001), show infantil dirigido por el ministro presbiteriano y educador Fred Rogers, de importante protagonismo en los EE.UU. La película de Heller ficcionaliza un acercamiento a Rogers, pero a partir de la entrevista real que, en 1998, este tiene con Tom Junod, periodista estrella de la revista “Esquire”.

El excelente guion, de Micah Flitzeman-Blue y Noah Harpster, parte del artículo que Junod publicó sobre Rogers. Pero, sobre todo, se concentra en el profundo efecto que tuvo sobre la vida del periodista el poder conocer y, eventualmente, hacerse amigo del conductor de TV. En la película, Tom Junod pasa a llamarse Lloyd Vogel, interpretado por Matthew Rhys, y Fred Rogers está personificado por Tom Hanks.

Muchos obstáculos debía asumir quien dirigiera esta película. Por lo menos, esto es evidente por los temas que están en juego –la amistad entre un hombre cínico o desencantado, y un educador lleno de fe; la toma de conciencia del propio sufrimiento; el endurecimiento al que lleva la vida adulta en el caso del periodista–. La sensiblería, y la tentación de los golpes de efecto melodramáticos, podían suscitarse en cualquier momento.

Pero ningún cliché vulgar aparece en esta sutil, atemporal y conmovedora crónica existencial de Heller. Lo que es más interesante aun: el reto se hace mayor si conocemos un poco quién era realmente Fred Rogers. La directora y Tom Hanks, en realidad, debían retratar a uno de los pocos hombres del siglo XX que, con su vida, seguramente se aproximaron, sin proponérselo ni alardear de ello, a cierta idea de santidad.

La película está contada desde el punto de vista del periodista no solo descreído, sino también quebrado, que lucha por asumir su rol de padre de familia a duras penas, y que odia a su padre alcohólico (Chris Cooper), quien está muy enfermo y a punto de morir. A eso se tiene que sumar la tarea, dada por su jefa, y para él absurda, de hacer un perfil de un personaje que es casi una caricatura –a ojos de los adultos– de la bondad ‘tonta’.

Pero Rogers no solo era un animador de TV. Como Roberto Rossellini, Rogers vio, en la TV, el medio para humanizar a la gente. Como algunos pensadores del Renacimiento, vio en la música –Rogers era pianista– un modelo de armonización de los sentimientos. Y como Heidegger, Rogers entendió que la velocidad del mundo moderno eclipsaba esa necesaria zona de silencio y lentitud que permita escuchar y ser sensible al otro.

Por ello, Heller hace una película de tiempos apacibles, de acercamientos casi en cámara lenta a los rostros de Rhys y Hanks. Y la sobriedad, e intimidad, de la aproximación a esta amistad improbable tampoco permite ninguna idealización: Rogers tiene problemas con sus hijos y lucha día a día por continuar, a pesar de sus inseguridades. Las imágenes no solo son susurrantes, delicadas, como en alguno de los últimos títulos de François Truffaut – pienso en “El cuarto verde”–; también son melancólicas, dulces y tristes, con la muerte rondando, con la amenaza de que ese universo espiritual – representado por los juguetes de miniatura que ha creado Rogers– pueda romperse en cualquier momento.

LA FICHA

Título original: “A Beautiful Day in the Neighborhood”.

Género: drama, biografía.

País y año: EE.UU., 2019.

Director: Marielle Heller.

Actores: Tom Hanks, Matthew Rhys, Chris Cooper.

Calificación: ★★★★★

