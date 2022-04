Reconocido por obras maestras del cine contemporáneo como “Tropical Malady”, “Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives” o la reciente “Memoria”, el tailandés Apichatpong Weerasethakul (Bangkok, 1970) será el encardo de dictar el taller “Apichatpong Weerasethakul Lab: filmando en el Amazonas”, que se realizará del 18 al 28 de junio próximos.

Durante esos 10 días, los 50 directores que sean seleccionados luego de un proceso de inscripción trabajarán junto a Weerasethakul en la filmación de 50 cortometrajes, en una metodología creada por el maestro iraní Abbas Kiarostami y que luego adaptó el alemán Werner Herzog (quien también la trajo al Perú hace unos años).

“Filmaremos juntos, filmaremos con los 50 directores seleccionados. Observaremos y escucharemos intensamente. Cocinaremos y comeremos juntos”, afirma el cineasta tailandés, quien entre varios reconocimientos fue el ganador de la Palma de Oro del Festival de Cannes 2010.

TRABAJO CONJUNTO

La dinámica de Playlab Films implica no solo el acompañamiento a cada director participante, sino también sesiones de diálogo con Weerasethakul todas las noches para discutir sobre el trabajo cinematográfico, las formas de crear y de sentir.

La convocatoria está abierta a creadores de todas las nacionalidades y contextos. Un comité evaluará a los postulantes sobre la base de sus trabajos previos, la autenticidad de su búsqueda narrativa, sus motivaciones personales, o la importancia que pueda tener el taller en su proyecto.

El cierre de la convocatoria será el próximo 26 de abril y la publicación de la lista de seleccionados se har´´a el 6 de mayo. El costo es de 5.200 euros e incluye el alojamiento y la alimentación durante 12 días en Inkaterra Guides Field Station, empresa que patrocina el taller.

Sepa más… Una aventura amazónica Para inscribirse en el taller de Apichatpong Weerasethakul, solo ingrese a https://playlabfilms.com/api-lab