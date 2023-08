La llamada llegó del director y creador de la historia. Enrique Chimoy tenía una oferta que Korina Rivadeneira (Valencia, 1991) no podía rechazar: protagonizar “Un matrimonio inesperado”, una película inspirada en un hecho de la vida real con el que la actriz se identifica estrechamente.

La comedia de Tercer Ojo Producciones y Cinecolor Films narra la historia de Valeria (Korina), una venezolana que se casa en un matrimonio arreglado con un empresario peruano (’Enrique’, Renzo Schuller) para evitar ser deportada. Pero todo se complica cuando Braulio, el verdadero novio de la joven, llega de Venezuela.

“Cuando me llamaron para este proyecto, sentí que podían pensar que era mi historia y criticarme. Me preocupé. Luego entendí que debía ver la propuesta como una gran oportunidad para exponer mi trabajo como actriz. No tuve demasiado tiempo para prepararme, pero haber pasado por algo parecido, me hizo fluir. Estoy satisfecha con el resultado”, reconoce la actriz.

‘Valeria’ es fría, temerosa, reacia y desconfiada. Cree que quienes se acercan a ella solo buscan aprovecharse, por eso evita socializar con personas que recién conoce.

Actrices venezolanas de "Un matrimonio inesperado": Korina Rivadeneira y Giannina Alves. (Foto: Tercer Ojo Producciones )

“Así era yo cuando llegué al Perú. Tenía miedo, era desconfiada. Así somos los venezolanos. Así era con Mario, pero su insistencia me hizo voltear. Fue ahí que me di cuenta que era totalmente distinto a lo que parecía”, asegura.

En abril del 2017, dos meses después de hacer público su romance a través de un programa de televisión, Korina y Mario Hart se casaron, en Huaral, en una boda civil que fue dejada sin efecto a solicitud del Ministerio Público, debido a presuntas irregularidades en los trámites.

“La gente pensaba que nuestra relación era armada. No quiero volver a levantar polvo, pero me parece que se aprovecharon de eso para jod****s. Se ensañaron demasiado. Al final, una cosa llevó a la otra. Lo que pasó hizo que nos unamos mucho más. No teníamos pensado casarnos, pero cuando iba a regresar a Venezuela, Mario me pidió la mano. Fue una historia de película, súper linda, pero también tormentosa”, destaca la actriz.

“Mi destino era conocer a Mario y formar una familia juntos, con dos hijos hermosos. No hemos hablado de volver a casarnos. Por ahora, estamos solteros, aunque siempre nos presentamos como esposos. En nuestra cabeza estamos casados”, enfatiza.

Una historia de película

“Un matrimonio inesperado” está inspirado en un gran sentimiento que existió en la vida real. En 2018, Enrique Chimoy se enamoró de manera absoluta de una joven venezolana llamada Valeria, como el personaje principal de su historia, cuyo rodaje se realizó en febrero del 2023.

“La conocí en un bar de la Calle de las Pizzas, en Miraflores, al que iba como dos o tres veces a la semana. A partir de allí nació una amistad, luego surgieron cosas, pero nada serio ni formal porque ella tenía una pareja en Venezuela. Todos los martes salíamos juntos, a pasear, a comer. La pasábamos muy bien”, recuerda el realizador sobre la musa de su inspiración.

“Lo del matrimonio es ficción, nunca se dio, aunque Valeria estaba regularizando sus papeles porque tenía problemas con migración. También sufría discriminación y tenía que enviar dinero a sus padres. Lo que hicimos fue dar un mensaje serio, pero con humor”, subraya Chimoy.

Completan el elenco de actores de “Un matrimonio inesperado”: Fiorella Rodríguez, Patricia Portocarrero, Miguel Vergara, Mabel Duclós y la actriz venezolana Giannina Alves. La película se estrena este 24 de agosto en cines a nivel nacional.

Guillermo Guille y Renzo Schuller, actores de "Un matrimonio inesperado". (Foto: Tercer Ojo Producciones )