En febrero del 2017, una amiga le mostró al cineasta Augusto Zegarra unos curiosos videos de YouTube denominados Quechua Clips. Eran doblajes al quechua de famosas escenas del cine y la televisión: desde una película de Cantinflas hasta un fragmento de “La era del hielo”, pasando por el famoso “¡Yo soy tu padre!” de “Star Wars” hasta un ‘sketch’ de “El Chavo del 8”. Pero el que más le llamó la atención a Zegarra fue “Hakuchu Munayta”, versión quechua de “Hakuna matata”, la canción emblemática de “El rey León”.

“Apenas lo vi, supe que quería contactar al grupo de personas detrás de ese proyecto”, nos cuenta Zegarra, quien se enteró de que los videos se hacían en Cusco y viajó hasta allá. “Cuando llegué me di con la sorpresa de que no era un grupo de personas, sino solo Fernando Valencia, un joven que hacía las voces de Timón y Pumba, y que se apoyaba en su hijo Dylan, de 6 años, para hacer la voz de Simba chiquito, porque no llegaba a ese rango”, agrega.

Así fue como Zegarra conoció a Fernando y a Dylan y juntos empezaron el periplo de lo que hoy, ocho años después, se titula “Runa Simi”: un documental sobre la aventura de este padre e hijo cusqueños que quieren completar el doblaje en quechua de la película “El rey León” de inicio a fin. Los 85 minutos del clásico de Disney en una lengua a la que nunca había sido versionada.

Fernando Valencia es cusqueño y el creador de los Quechua Clips, pequeños fragmentos de películas y series con doblaje a nuestra lengua oficial. (Runa Simi)

UN CAMINO INSPIRADOR

Fernando Valencia (35) es un hombre de muchos talentos: pinta, toca la guitarra, canta, ha hecho él mismo un documental, y hace activismo a través de los ya mencionados Quechua Clips, en los que muestra su amplio rango de voces. Además de ello, es padre soltero, y el pequeño Dylan, que ahora ya tiene 14 años, es su principal socio de vida. “Fernando siempre me sorprendió por ser una persona con muchas ganas de querer comerse el mundo –dice Zegarra sobre el protagonista de su documental–. Todo lo que quiere hacer, lo hace bien. Yo lo admiro mucho y sigo aprendiendo un montón de él. Y a Dylan he tenido la suerte de verlo crecer desde los 6 años. A través de la cámara y en la vida real”.

Si bien el proyecto empezó como un corto que se llamaría “Hakuchu Munayta: buscando a Disney”, pronto se convirtió en un largometraje. “Yo sentía que la historia de Fernando me iba a permitir explorar un universo mucho más grande. Porque la película finalmente ahonda en temáticas como la herencia cultural que le está dejando a su hijo, la discriminación lingüística, y el trato a las personas indígenas en el Perú y el mundo”, explica Zegarra.

Imagen del rodaje de "Runa Simi", documental ambientado casi en su integridad en el Cusco. (Foto: Miguel Palomino)

Y por eso también cambió su título. Aparte de que la expresión “Hakuchu Munayta” resultaba un poco difícil de retener para muchas personas, “Runa Simi” transmitía una idea más completa, según indica el director: “Es la forma en que los quechuas nombran a su propio idioma. Runa Simi significa ‘la lengua de la gente’, y sentimos que era muy apropiado para todo lo que trata de abarcar la película”.

El rodaje comenzó en 2018 y se llevó a cabo mayormente en Paccaritambo (distrito de Paruro), en la ciudad del Cusco, en Urubamba y una parte en Lima. Tras un largo camino, tendrá su estreno mundial nada más y nada menos que en el prestigioso Festival de Tribeca, con lo que se convierte en la primera película peruana que integra la competencia documental de dicho festival. “Para nosotros era muy importante estar allá en Nueva York –dice Zegarra, quien en unos días viajará junto a Fernando, Dylan y su equipo–, y poder gritar a los cuatro vientos que el quechua existe y resiste”.

EL DATO

“Runa Simi” se estrenará en el Festival de Tribeca (EE.UU.) este jueves 5 de junio, y luego será exhibido en el Sheffield DocFest (Inglaterra) y el Festival de Cine de Guadalajara (México). Pronto se anunciará su estreno en el Perú.