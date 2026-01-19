Un nuevo orden galáctico para “Star Wars:” Dave Filoni es el nuevo presidente de Lucasfilm

Escuchar
A la izquierda el Mandaloriano (Pedro Pascal), personaje de Star Wars que ganó popularidad los últimos años; su película llega en mayo. A la derecha Dave Filoni, jefe de Lucasfilm. El sombrero es su símbolo personal.

A la izquierda el Mandaloriano (Pedro Pascal), personaje de Star Wars que ganó popularidad los últimos años; su película llega en mayo. A la derecha Dave Filoni, jefe de Lucasfilm. El sombrero es su símbolo personal.

A la izquierda el Mandaloriano (Pedro Pascal), personaje de Star Wars que ganó popularidad los últimos años; su película llega en mayo. A la derecha Dave Filoni, jefe de Lucasfilm. El sombrero es su símbolo personal.
A la izquierda el Mandaloriano (Pedro Pascal), personaje de Star Wars que ganó popularidad los últimos años; su película llega en mayo. A la derecha Dave Filoni, jefe de Lucasfilm. El sombrero es su símbolo personal.
/ Disney/ AFP
Por Alfonso Rivadeneyra García

Según Disney fue una decisión tomada hace un par de años años y que, recién, se hace pública. Kathleen Kennedy dimitió de su cargo como presidenta de Lucasfilm, compañía que se encarga de la saga Star Wars. La reemplazan dos figuras, Dave Filoni, nuevo presidente y responsable del lado creativo, y Lynwen Brennan, copresidenta encargada del área de negocios. Este cambio es el fin de una era de catorce años que definió una franquicia multimillonaria.

