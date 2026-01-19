Un nuevo orden galáctico para “Star Wars:” Dave Filoni es el nuevo presidente de Lucasfilm

Según Disney fue una decisión tomada hace un par de años años y que, recién, se hace pública. Kathleen Kennedy dimitió de su cargo como presidenta de Lucasfilm, compañía que se encarga de la saga Star Wars. La reemplazan dos figuras, Dave Filoni, nuevo presidente y responsable del lado creativo, y Lynwen Brennan, copresidenta encargada del área de negocios. Este cambio es el fin de una era de catorce años que definió una franquicia multimillonaria.

Kennedy, productora experimentada de películas como “E.T.” y “La Lista de Schindler”, entró a Lucasfilm en 2012, solo unos meses antes la adquisición. Entonces Bob Iger, CEO de Disney (dueña de la marca), la nombró presidenta de la empresa. Bajo su administración general surgió la tercera trilogía de cintas, que empezó con “El despertar de la Fuerza” (2015) y recaudó más de 4.300 millones de dólares hasta el 2019.

En entrevista con Deadline Kennedy dijo haber elegido personalmente a Filoni como su reemplazo. Este hombre entró a la compañía antes que ella; George Lucas lo contrató luego de ver su trabajo como director en la serie animada “Avatar: el último maestro del aire” en 2005. Primero dirigió la película animada “The Clone Wars” (2008), que continuó como serie hasta el 2020, entre otras historias para la televisión. Pero Filoni no se quedó en la animación, sino que agarró experiencia con las producciones de acción real, como fue el caso de “The Mandalorian” (2019) de Jon Favreau, y luego “Ahsoka” (2023), ya como showrunner.

Precisamente el universo “Star Wars” posterior a la última trilogía se sostiene en el trabajo de Filoni; el Din Djarin de Pedro Pascal, una especie de samurái del espacio, silencioso y mortal, no existiría sin el trabajo que este creativo hizo por años para la TV y que mantuvo un equilibrio entre lo nuevo y lo clásico; sus creaciones ofrecieron un nuevo punto de vista para una saga que está por cumplir 50 años. Lucas mismo considera que la mayor fortaleza de Filoni, su “padawan” (discípulo), fue saber escucharlo a él antes que querer competir por tener la mejor idea.

Kennedy tenía en desarrollo varias historias de “Star Wars” cuyo destino depende ahora del nuevo jefe, como una película escrita por Taika Waititi y otra por James Mangold. Lo cierto es que se espera que su trabajo genere mayores ingresos. La última vez que “Star Wars” tuvo un éxito en el cine fue en 2019, con el estreno de “El ascenso de Skywalker”. “Solo”, que se adentró en el pasado del cazarrecompensas espacial Han Solo, apenas y duplicó su inversión, lo cual es un fracaso a ojos de Hollywood. La prueba de fuego para la saga será con “The Mandalorian & Grogu”, secuela de la serie de televisión “The Mandalorian”, en cines desde mayo y donde Filoni es productor. La Fuerza tendrá seguidores, pero también necesita dinero.