Muchos actores fueron crucificados en la gran pantalla o series de televisión mientras interpretaban al hijo de Dios. Sin embargo, detrás de algunas de estas aclamadas actuaciones, se esconden historias trágicas de los actores que las llevaron a cabo. Tres de estos actores son Robert Powell, Enrique Irazoqui y Haaz Sleiman, quienes además de interpretar a Jesús, comparten historias de vida singulares fuera de los reflectores y las cámaras.

El reconocido director Pier Paolo Pasolini buscaba al Jesús de su película, que posteriormente sería un clásico, “El Evangelio según San Mateo” (1964). Durante ese tiempo, Enrique Irazoqui, un joven secretario del sindicato universitario de Barcelona que no contaba con una sola moneda en el bolsillo, tuvo que viajar a Italia para buscar financiamiento para el comité de su universidad. No obstante, en su estadía en tierras florentinas y romanas, conoció a Pasolini, quien al verlo gritó: “¡He encontrado a Jesús! ¡Jesús está en mi casa!”. Desde ese momento, su vida parecía mejorar, aunque no tuvo intención de seguir la carrera actoral. Por tal motivo, regresó a España con el dinero ganado para cumplir su objetivo inicial, sin embargo, al volver fue castigado por las autoridades franquistas por participar en una película tildada de propaganda comunista. Los atropellos contra su vida se volvieron frecuentes, además del temor de vivir las represalias de un gobierno que ya lo tenía en la mira.

Otro actor que tuvo que afrontar una vida difícil fue Robert Powell, uno de los actores más reconocidos por su interpretación de Jesús en la serie de televisión “Jesús de Nazareth” (1977), además de ser considerado como la versión moderna de cómo se piensa en Occidente la imagen de Jesucristo. A lo largo de su vida, luchó contra la depresión y el alcoholismo, siendo estos factores los que afectaron su carrera profesional y le costaron conseguir papeles importantes. Los problemas psicológicos del actor comenzaron luego de interpretar al Hijo de Dios, pues sus colegas comentaban que sufría episodios donde mezclaba la personalidad de su antiguo personaje con la suya.

Luego de 46 años del estreno de la película, el actor aún recuerda episodios que afectaron su vida personal, como cuando tuvo que casarse obligatoriamente con su novia al enfrentar la presión de los medios que mencionaban: “Jesús vive en pecado con su novia”. Además de esto, tuvo que recurrir a ayuda psicológica debido al llamado síndrome del Mesías.

Robert Powell durante la escena camino al Gólgota. Para algunos, el ver "Jesús de Nazaret" (1977) se ha convertido en una tradición durante la época navideña y la Semana Santa. (Foto: ITC Entertainment/ RAI)

El actor libanés Haaz Sleiman es uno de los más recientes intérpretes de Jesús en la película “¿Quién mató a Jesus?” (2015). Si bien la película recibió críticas positivas por la actuación de Sleiman, el público conservador tuvo una opinión contraria al enterarse de la vida privada del artista. Durante gran parte de su vida, tuvo que enfrentar discriminación por ser árabe-americano y homofobia al declararse abiertamente homosexual a través de sus redes sociales. Los comentarios de odio fueron escalando hasta llegar al punto de ser amenazado de muerte por “atreverse” a interpretar a Jesús.

La industria cinematográfica nunca lo apoyo, pues altos directivos le dijeron: “Nunca contrato a chicos que están en el armario, pero si sales no podré contratarte para muchos papeles”, poniendo en una difícil posición a Sleiman quién tampoco se sentía aceptado del todo por la comunidad LGTB+, pues considera que a los homosexuales pasivos se les mira por encima del hombro.

Durante esta Semana Santa, las películas clásicas durante esta época del año serán emitidas y podremos ver nuevamente las interpretaciones de actores que, al igual que Jesús, vivieron sus propios dramas que son un recordatorio de que la realidad puede superar a la ficción, aunque se trate de la mismísima historia del Hijo de Dios.