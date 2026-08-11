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La casa familiar en La Punta fue una de las principales locaciones de “Ellas”, película inspirada en una experiencia de duelo del director.
La casa familiar en La Punta fue una de las principales locaciones de “Ellas”, película inspirada en una experiencia de duelo del director.
Por Ángel Navarro Quevedo

¿Ponerle o no una blusa para el velorio? Esa conversación doméstica, ocurrida mientras afrontaba la muerte de su abuela, terminó convirtiéndose en el primer paso de la película más íntima de Eduardo Mendoza de Echave, “Ellas”. La cinta, que aborda familia, jerarquías y secretos, compite en la Competencia Peruana del Festival Internacional de Cine de Lima PUCP y tendrá su función de gala el jueves 13 de agosto en el Teatro NOS PUCP.

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