La película brasileña “Sete anos em maio” (“Siete años en mayo”), de Affonso Uchoa, ha resultado ganadora de la novena edición del festival de cine independiente iberoamericano Márgenes, en la gala de entrega de premios celebrada este sábado en la Cineteca del Matadero de Madrid.

Uchoa se ha llevado el Premio a la Mejor película por “contar en tres tiempos estéticamente distintos y de manera contundente y precisa un mismo relato: la traumática historia de Rafael, víctima de la violencia policial y gubernamental que atraviesa todo Brasil y el continente latinoamericano”, según el fallo del jurado.

La cinta española “Los Pilares”, de Raúl Vallejo, Lucía Touceda, Javier Cástor Moreno y Claudia Negro, ha logrado la Mención Especial del Jurado de la sección oficial del festival, del que formaban parte el artista visual Pablo Useros y los cineastas Natalia Marín y César Velasco Broca.

El palmarés de la sección oficial se completa con el Premio Exhibición Numax a la película “Doble yo”, una coproducción de Colombia y España dirigida por Felipe Rugeles, del que el jurado destaca “la destreza poética a la hora de entrelazar el archivo etnográfico con el contexto actual de una herida colonial que permea todavía el presente”.

El premio de la Crítica Camira ha recaído en la película chilena “Historia de mi nombre”, de Karin Cuyul, mientras que el premio a la Mejor película de la Sección Escáner ha sido para la española “Arima”, de Jaione Camborda.

Esta sección ha otorgado su Mención Especial a ‘Jesus shows you the way to the highway’, una coproducción de España, Etiopía, Estonia, Letonia, Rumanía y Reino Unido.

Como novedad en esta edición, dedicada al cine español contemporáneo, se ha creado el Premio a la Creación audiovisual La Casa Encendida, que recayó en “Sobre las nubes”, de la argentina María Aparicio.

En la sección Oficial competían 14 títulos procedentes de España, Colombia, Chile, México, Argentina, Brasil y Portugal. Se trata de una sección que busca nuevos talentos y propuestas innovadoras narrativa y formalmente.

Tanto la película ganadora como los otros 13 títulos de la sección oficial del certamen pueden verse en internet, de forma gratuita, hasta el 8 de diciembre a través de la web oficial del festival.

El festival Márgenes está organizado por la Asociación Cultural Cine en Ruta, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y Filmoteca Española, entre otras entidades.EFE