El tráiler lo menciona: si una especie quiere vivir cerca del estanque, tiene que seguir las reglas del estanque. Una de ellas es que “cuando tengas que comer, come”. Y no se refiere solo a plantas. Imposible pedirle eso a un tigre; sus colmillos no fueron hechos para la clorofila. “Hoppers: operación castor” de Disney y Pixar toca este tema, el cual es convenientemente ignorado por otras historias donde los animales tienen un rol central. Por ejemplo en el clásico “El Rey León” no se muestra cómo funciona un reino donde los antílopes rinden pleitesía al depredador y, al mismo tiempo, tienen que huir de él.

En “Hoppers” la adolescente Mabel traslada su mente a un castor robot para hacer un cambio en el ecosistema; un estanque antes lleno de vida antes ahora yace vacío y ella necesita hallar otros animales para poblarlo y evitar así que el alcalde construya una carretera encima. Al convertirse en animal, la chica cambia de eslabón en la cadena alimenticia. No es que “Hoppers” muestre una escena gráfica. Eso es para los documentales, no para esta película infantil. En cambio sí llega hasta donde el tono de la misma cinta lo permite, que es el humor.

“Hacer una comedia fue una de las cosas principales que buscaba con esta película. Y eso es básicamente todo el trabajo que he hecho. Incluso en mi serie de televisión antes de esto pasé mucho tiempo enfocado en la comedia. Y la comedia es lo que hace que una idea como la de animales comiéndose entre sí resulte digerible”, contó a El Comercio Daniel Chong, director de “Hoppers” y creador de la serie animada “Escandalosos”, donde un oso gris, uno polar y un panda gigante viven juntos.

“También pienso que hay otras experiencias que pude llevar a la película y pusieron el tono en donde estaba. Cuando hice 140 episodios de mi serie de TV, naturalmente chapoteas con muchos géneros distintos, muchos tonos diferentes. Al hacer 140 episodios estoy parodiando esta película y otra; te vuelves muy versado en cambiar de género, tono y cosas así. Así que creo que llevé mucho de eso a la película, siendo esa mi experiencia, y creo que con suerte, esperemos que sí, haya tenido sentido”, añadió el cineasta, quien trabajó en “Hoppers” por cinco años con un guion de Jesse Andrews, escritor de la película “Luca” y de la novela “Yo, él y Raquel”.

Daniel Chong, director de "Hoppers", en la premiere de la cinta en Los Ángeles, California. / VALERIE MACON

Cuestión de empatía

Mabel encaja en el arquetipo del personaje que se enfrenta en soledad contra lo adverso, representado en esta película por Jerry (Jon Hamm), el alcalde de la ciudad. Desde el diseño ella transmite rebeldía; el cabello desordenado podría hacerla pasar por una protagonista de anime, aunque el director diga que eso no es una influencia directa. Chong en cambio sí habló de los retos de generar empatía con un personaje que, manejado de otra manera, podría ser alienante.

“Queremos a Mabel porque le importan los animales, y creo que eso es algo empático y simpático. Pero también fue complicado manejar a un personaje que es muy explosivo con algunas personas, específicamente con Jerry. Nos tomó mucho tiempo encontrar ese equilibrio. Creo que una de las maneras en que lo logramos fue a través de algunas interacciones con otras personas en la ciudad. Eso ayuda de alguna manera a saber que no es que deteste a todos los humanos, solo hay algunos que la gatillan”, dijo. Esta personalidad podría verse reforzada si el espectador llega a ver una función en su idioma original, con la actriz Piper Curda (de la serie de Disney “Programa de talentos”) en la voz de Mabel.

De izquierda a derecha Mabel castor (Piper Curda), el rey George (Bobby Moynihan) y Tom la lagartija (Tom Law) en "Hoppers" de Pixar. / Pixar

Por último, “Hoppers” también es una historia sobre el medio ambiente. Solo queda imaginar qué pensaron los animadores y demás creativos mientras, al desarrollar la cinta, Los Ángeles ardía por incendios en la vida real. Porque entre broma y broma, la ficción y la realidad se tocan. Mientras tanto los castores que todavía no pierden su hogar continúan armando sus diques. ¿Por cuánto tiempo más? La respuesta no está en el cine.