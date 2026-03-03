Por Alfonso Rivadeneyra García

El tráiler lo menciona: si una especie quiere vivir cerca del estanque, tiene que seguir las reglas del estanque. Una de ellas es que “cuando tengas que comer, come”. Y no se refiere solo a plantas. Imposible pedirle eso a un tigre; sus colmillos no fueron hechos para la clorofila. “Hoppers: operación castor” de Disney y Pixar toca este tema, el cual es convenientemente ignorado por otras historias donde los animales tienen un rol central. Por ejemplo en el clásico “El Rey León” no se muestra cómo funciona un reino donde los antílopes rinden pleitesía al depredador y, al mismo tiempo, tienen que huir de él.

