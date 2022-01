Conforme a los criterios de Saber más

Gino Tassara tenía siete años cuando sus padres murieron. Casi una década y media después, en 2002, su abuela, la mujer que guio sus pasos cuando quedó huérfano, también falleció. Apenas empezaba a recuperarse de la dolorosa pérdida, cuando ese mismo año, la muerte de su hermana lo sumió en una absoluta desolación.

“Estoy muy ligado al tema de perder a los seres queridos”, enfatiza el director de cine y periodista peruano.

Gino Tassara, director de "Utopía, la película". (Foto: Prensa Sinargollas)

Y precisamente aquellas duras experiencias llevaron a Tassara a entender el lenguaje de la soledad y a crear un nexo natural con los familiares de las víctimas del incendio de la exclusiva discoteca Utopía, ocurrido el 20 de julio del 2002 a las 3:15 a.m.. Veintinueve jóvenes fallecieron aquel trágico día.

“Por cosas del destino, cuando ingreso a trabajar a América TV, en 2013, me piden que haga una nota chiquita por el aniversario de Utopía. Entrevisto al señor Luis Delgado Aparicio, padre de una de las jóvenes que falleció en el incendio, y él me pregunta si puedo hacer una semblanza de su hija Verónica. A los pocos días me presenta al señor Roberto Valverde, padre de Marcela, otra de las víctimas. Luego me presentaron a varios papás, quienes me pidieron que escriba un libro sobre el caso, el mismo que, finalmente, terminó convirtiéndose en una película”, destaca el realizador.

“ Junto a otro director pusimos en marcha ‘Utopía, la película’. El primer paso fue conseguir auspiciadores. Conseguí tres y el otro director ninguno porque su empresa se disolvió y decidió dar marcha atrás. Así que decidimos devolver el dinero y cuando fui a hacerlo, me dijeron que este llevaba en mi cuenta dos meses y que si lo devolvía debía pagar 25 mil dólares como multa. En un día me hice de una deuda de 75 mil dólares, que con mi sueldo de periodista iba a ser imposible pagar. No me quedó otra que seguir con el proyecto ”, asiente.

En esta etapa inicial, Gino Tassara se une al recordado director Jorge Vilela y a Edith Tapia. Gracias a la gestión de la empresaria y modelo, 81 auspiciadores entraron a la película.

Edith Tapia, además de actuar, fue la encargada de conseguir a los auspiciadores. (Foto: Prensa Sinargollas)

“El siguiente paso fue entrevistar a papá por papá, hermanos y amigos de las víctimas. Con Karla Velezmoro, experiodista de ‘Cuarto Poder’, hicimos un arduo trabajo de investigación. Todo el proceso hasta llegar a la grabación nos llevó cinco años”, detalla el creativo.

Elenco

“Utopía, la película” cuenta con un gran elenco de actores: Renzo Schüller, Rossana Fernández Maldonado, Gianfranco Brero, Cécica Bernasconi, Carlos Mesta, Edith Tapia, Javier Valdés, Leslie Stewart, Marissa Minetti, Alexandra Graña, Haydee Cáceres, Fernando Bakovic, Mari Pili Barreda, Kathy Serrano, Junior Silva, Valeria Bringas, Natalia Salas, Giovanni Arce, Guty Carrera, entre otros.

Para el personaje principal (Julián Contreras), Tassara pensó inicialmente en Rodrigo Sánchez Patiño, pues quería que el periodista de su historia tenga el estilo de Augusto Thorndike . Pero al no encontrar una respuesta positiva del actor, realizó un exhaustivo cásting.

“ Como no había hecho muchas cosas en Perú, no me ubicaban como director, así que fue difícil que los actores apuesten por mi proyecto. En el teaser inicial aparecen Katia Condos, Bárbara Cayo y Rebeca Escribens . Todas ellas por temas personales y de horarios no pudieron estar en la película. A Rodrigo Sánchez Patiño le escribí por whatsApp para ofrecerle el rol principal, pero al final no se dio. Entonces decidimos hacer un cásting en el que se presentaron varios actores. Elegimos a Renzo Schuller porque tenía un plus que no habíamos tomado en cuenta: era muy amigo de dos de las víctimas: Guillermo Vilogrón y Maritza Alfaro . Sabía toda la historia, estaba empapado”, aclara Tassara.

Escena de "Utopía, la película". (Foto: Prensa Sinargollas)

“El cásting general duró casi un año. Recuerdo que les llevamos a los padres de las víctimas varias caritas de actores que estaban de moda para que nos digan si alguno se parecía a sus hijos. La señora Pilar Villarán apenas vio la foto de Ingrid Altamirano dijo. ‘Ella es mi hija’. Y realmente el parecido era enorme, luego de la transformación eran como dos gotas de agua. ‘ Utopía’ tuvo 81 actores y casi 270 extras ”, narra el realizador.

Actores que interpretaron a los padres de las víctimas de Utopía. (Foto: Prensa Sinargollas)

Reconoce, además, que el periodista Julián Contreras, personaje interpretado por Renzo Schuller, estuvo inspirado en él.

“ La novia de Julián se llama Elizabeth, y mi pareja también. Y en una de las tantas terminadas, ella me terminó con el mismo discurso que usó el personaje de Rossana Fernández Maldonado en la película : ‘Primero, tu trabajo; segundo, tu trabajo; tercero, tu trabajo y cuarto recién vengo yo’”, recuerda Tassara.

El periodista Julián Contreras (Renzo Schuller) y su novia, Elizabeth Rasmusen (Rossana Fernández Maldonado). (Foto: Prensa Sinargollas)

Locación

La escena de la discoteca se grabó en un local de Lince y los exteriores en un outlet de Lurín. Para darle mayor realismo al filme, el equipo de producción adaptó las instalaciones donde se realizaron las grabaciones. Hicieron una réplica de los baños, del bar y de la pista de baile.

“Fue un trabajo arduo y costoso. Y algunas casas que aparecen en la película son de los papás de las víctimas. Además de permitirnos grabar en su propiedad, nos prestaron vestuarios y accesorios de sus hijos. Y todos los bomberos que aparecen en la película son los verdaderos bomberos que estuvieron salvando vidas aquel trágico día” , destaca Tassara.

Escena de "Utopía, la película". (Foto: Prensa Sinargollas)

Adversidad

Pese a tener el respaldo de los padres de las víctimas y auspiciadores, para Gino Tassara no fue fácil sacar adelante el filme. Reconoce que hubo quienes se aprovecharon de su inexperiencia.

“Tres semanas antes de empezar ‘Utopía’ tuve que sacar a la productora, al jefe de producción y al director de fotografía. Hice un cambio radical. Nos robaron, nos estafaron, luego nos dimos con la sorpresa de que los actores que nos habían dicho que estaban, realmente no estaban. Y te ningunean con el cuento de que nunca has hecho cine. Fue ahí que me di cuenta que los número no encajaban, que la plata se desaparecía, que pagaba a gente que no debía pagar y que me estaban viendo la cara de tonto”, manifiesta.

“Luego, cuando salió la película, me dijeron que Netflix no la quería porque no era comedia. Y cuando ‘Utopía’ estaba a punto de quedarse en el baúl de los recuerdos, me llama Movistar Play para comprármela. Ahí me entero que la persona que supuestamente la estaba moviendo, no lo hizo. Entonces, Mauricio Franco, un amigo que es cineasta y vive en España me ayudó con el tema de Netflix. Era vil mentira que no la querían”, argumenta.

Además de ganar doce reconocimientos internacionales, asegura Tassara que “Utopía” contribuyó a que las autoridades vuelvan a poner sobre el tapete el caso y a la posterior captura de los implicados.

“Además de plasmar la tristeza de los papás por la ausencia de sus hijos y la indignación por la corrupción, la película logró mover el caso que estaba dormido. Las autoridades volvieron a poner a Alan Azizollahoff y a Édgar Paz Ravines en el muro de la vergüenza, y Édgar paz fue capturado en México y extraditado al Perú”, detalla Tassara.

Taquilla

El largometraje se estrenó el 27 de setiembre del 2018. Llevó a las salas cinematográficas a 600 mil espectadores, llegando a ser la película dramática más taquillera en la historia del cine peruano. Actualmente se encuentra entre las más vistas en el Perú de la plataforma Netflix.

