A la cuenta de tres, los actores argentinos Valentina Zenere (29 años) y Santiago Achaga (26 años) describen la serie de romance, crimen y juventudes en excesos, “Amor animal”, con una sola palabra: “Pasión”, dicen en una entrevista virtual con este diario. Con aspecto de barrio, canciones de trap y besos sin preguntar, el nuevo título de Sebastián Ortega —creador de las populares series en streaming “El Marginal” y “En el barro”— revela otra exploración de lo peligroso y al borde de la ley en Argentina.

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Barrio y pasión

La serie de Underground, una división de Telemundo Studios, se pinta con una colorimetría de filme desaturado, aunque el título sugiere un romance argentino atravesado por triángulos amorosos. En este territorio, el amor se vuelve impulso hacia un buen futuro pero, a veces, detonante de un crimen por acoso sexual. Sigue a Kaia (Tatiana “Tatu” Glikman) y su nuevo descubrimiento de hombre vulnerable, Nico (Franco Masini), en una fiesta. El primer encuentro tiene a Kaia rapeando ante un joven apuesto, distante en lo social, respecto al mundo marginal que ella habita. Él acaba de salir de rehabilitación por una crisis de salud mental. Carga todavía con el eco de la terapia y sus padres en conflicto, así que se refugia en la casa de Santos (Achaga), joven millonario de élites modernas, anfitrión de fiestas lujosas y líder silencioso de un grupo de amigos que funcionan como familia. Entre ellos está Justina (Zenere), modelo emergente al borde del consumo.

En un video de Instagram, la protagonista de la serie “Amor animal”, Tatiana , dice: “Te imaginas una serie que tenga ‘El Marginal’, ‘Gossip Girl’ y ‘Euphoria’”. Incluso la propia “Élite”, de Netflix, carga también con la crudeza de la nueva propuesta escrita por Silvina Frejdkes y Alejandro Quesada. Por un lado, carga con esa química familiar de un grupo de amigos y el estilo visual de la perturbación mental de los personajes con hastío de bulla, pero con el compás particular de las conversaciones argentinas directas y desinhibidas.

“Pude sumergirme rápido en la serie, porque he vivido muchas cosas del universo de Justina. Porque tengo muchas amigas modelos y conozco los ambientes de la moda”, dice Valentina Zenere. “Ya extrañaba este tipo de series y qué bueno que sea hecha en Argentina”.

“La Biblia dice: ‘No hay nada nuevo bajo el sol’. Es algo que me encanta, porque eso viene mucho en la creatividad. Y los artistas roban y se inspiran en otros artistas. Entonces no es que esta se parezca a otras series, pero está bueno entender las similitudes y saber que no es lo mismo”, dice.

El elenco de “Amor animal” lo completan nombres como Olivia Nuss, Toto Rovito, Ariel Staltari, Inés Estévez, Antonio Birabent, Juan Sorini, Evitta Luna y Juan Cottet. Los 8 primeros episodios se estrenan el 20 de marzo en Prime Video.

Confesiones

Zenere, recordada por su paso en “Élite”, cambia el rubio de su personaje Isadora por el negro azabache de Justina, una joven modelo con problemas de adicción que acaba de llegar a Buenos Aires para reencontrarse con sus amigos, liderados por Santiago (Achaga). “Me parece que muchas veces se confunde cuando hay algún factor parecido de otra serie. Creo que lo único que las une es la droga y me refiero a esas adicciones, que vienen desde el ‘dónde uno consume’. Están tapando algo al llegar a esa enfermedad, es lo que es”, dice la actriz sobre sus interpretaciones.

En ese universo donde los amigos muchas veces ocupan el lugar de los padres, Santiago deja caer parte de su experiencia personal en el personaje de Santos, quien carga con ese rol protector dentro de un grupo de jóvenes. Achaga considera que ha formado una nueva “familia” en la producción de “Amor animal”. En la serie, Justina y Santos pasan sus días en una mansión con piscina, preguntándose cómo están, atentos a la salud mental y física de sus amigos y tapando los trapos sucios cuando hace falta.

“Esencialmente es una historia de amor de dos mundos que no pertenecen (referencia a Kaia y Nico). Es un amor prohibido de alguna forma, o si se podría llamar así, que va evolucionando y va escalando”, dice Achaga.

En la entrevista, la primera reacción de Achaga al escuchar “Perú” fue preguntar por Lima. Junto a su hermana, Macarena Achaga, protagonista de la adaptación de “Travesuras de la niña mala”, el actor argentino viajó para acompañarla a unas grabaciones y aprovechó para recorrer la capital peruana. “Es una hermosísima ciudad, hermosísima para surfear una de las mejores izquierdas”, comenta, en referencia a las olas limeñas.

Los hermanos Achaga sostienen un vínculo mediático que cruza Argentina y México. En este último, Macarena es conocida por su relación con el influencer Juanpa Zurita. “Sin mi hermana, yo no estaría aquí. La verdad es que si estuviera vivo sin mi hermana, sería un milagro”, dice Santiago, cabizbajo, jugando con el dedo sobre el sofá.

Como en la vida misma, la serie habla de un grupo de jóvenes llenos de pasión por el riesgo que todos deciden correr. Y en ese filo —entre el deseo y la caída— sus personajes encuentran una forma de existir, aunque el costo sea alto.