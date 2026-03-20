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Resumen

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"Amor animal", serie de Prime Video. (Foto: Prime Video)
"Amor animal", serie de Prime Video. (Foto: Prime Video)
Por Leslie A. Galván

A la cuenta de tres, los actores argentinos Valentina Zenere (29 años) y Santiago Achaga (26 años) describen la serie de romance, crimen y juventudes en excesos, “Amor animal”, con una sola palabra: “Pasión”, dicen en una entrevista virtual con este diario. Con aspecto de barrio, canciones de trap y besos sin preguntar, el nuevo título de Sebastián Ortega —creador de las populares series en streaming “El Marginal” y “En el barro”— revela otra exploración de lo peligroso y al borde de la ley en Argentina.

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